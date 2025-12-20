Zakázaná reklama Toyoty ukazuje, v jak absurdním světě žijeme. Co takhle nás všechny přestat vodit za ručičku?

včera | Petr Prokopec

Zakázaná reklama Toyoty ukazuje, v jak absurdním světě žijeme. Co takhle nás všechny přestat vodit za ručičku?

Foto: Toyota

Pokud něco definuje dnešní dobu, pak je to měření dvojím metrem. Není už důležité, co kdo dělá, ale kdo to dělá. Mohli jste třeba před několika dekádami pracovat u komunistické rozvědky a rozplývat se nad srpnovou okupací a nic to neznamená, protože teď jste v oblibě. Anebo jste mohli před stejným časem říkat jiné hlouposti na internetu, ale najednou to znamená všechno, protože teď v oblibě nejste.

Komentování české politické scény ale necháme na jiných, raději se přesuneme do slunné Austrálie, kde ve svém posledním videu ze série Gymkhana řádil Travis Pastrana. I když se přitom pohyboval po veřejných komunikacích, pochopitelně uzavřených a hlídaných, nebyla jeho jízda bokem či spektakulární skoky politikům trnem v oku. Tedy těm současným, jejich předchůdci totiž něco podobného před pár lety zatrhli. Tehdy ještě hodlal na nejmenším světovém kontinentu driftovat jiný showman, [[dnes už zesnulý Ken Block]], ale princip byl stejný.

Člověk by si tedy řekl, že Austrálie přišla k rozumu a už ví, co to je záměrně přehnaná show, která má zaujmout, pobavit, marketingově podpořit a dál nic. Jenže i tady zkrátka dochází na dvojí metr, jak naplno poznala Toyota. Ta totiž natočila reklamu, v jejímž centru je Yaris GR. Jeho řidič si pak u fiktivního fast foodového řetězce objedná hamburger a shake, které si vyzvedne v letu. Z australské buše pak zamíří do průmyslového areálu, kde se sportovní hatchback několikrát pošle bokem a dokonce s ním vyzkouší i jízdu po dvou kolech. Je to zkrátka znovu záměrně přepísknuté promo, víc nic.

Regulátorům posuzujícím možnou závadnost reklam ale něco takového přišlo přes čáru. Minutový snímek prý porušuje zásady Federální komory automobilového průmyslu a jako takový byl zakázán pro australské pozemní vysílání. Úředníci poukázali na to, že kdyby se taková jízda odehrála na veřejných komunikacích, došlo by na překročení veškerých možných zákonů. Proti Toyotě Yaris GR tak zasáhli již podruhé, poprvé jim v roce 2021 vadilo její driftování na parkovišti.

Automobilka rozumně poukazuje na to, že reklama byla natočena tak, aby záměrně působila nerealisticky a tudíž nikoho nesváděla k jejímu zopakování v reálném světě. Jenže to úředníkům nestačilo, stejně jako jim zjevně bylo málo varování, které je součástí daného snímku. Tak proto nadále nemůže být vysílán v televizi, na Youtube ovšem dál zůstává, a tak si ji můžete pustit níže. Dodávat nic nebudeme, nepočítáme s tím, že by někoho přiměl k „nepravostem“.

V tomto ohledu ostatně může víc inspirovat k řádění Pastrany v Gymkhaně. Tím rozhodně nechceme volat po jejím zákazu, je to v každém případě absurdní. Co kdyby nás „ti nahoře” přestali vodit za ručičku a nechali nás samotné rozhodnout o tom, co na silnicích dělat budeme a nebudeme. Nebo si snad někdo myslí, že tohle někdo uvidí a začne si vyzvedávat „hambáče” v letu? Boha jeho...


Zakázaná reklama Toyoty ukazuje, v jak absurdním světě žijeme. Co takhle nás všechny přestat vodit za ručičku? - 1 - Toyota Yaris GR Aerokit 2025 ilustracni foto 02Zakázaná reklama Toyoty ukazuje, v jak absurdním světě žijeme. Co takhle nás všechny přestat vodit za ručičku? - 2 - Toyota Yaris GR Aerokit 2025 02Zakázaná reklama Toyoty ukazuje, v jak absurdním světě žijeme. Co takhle nás všechny přestat vodit za ručičku? - 3 - Toyota Yaris GR Aerokit 2025 ilustracni foto 03
Reklama na Yaris GR vznikla i proto, že značka začíná v Austrálii prodávat doplňkový aerokit. S tím problémy nejsou, s obsahem samotného minutového snímku bůhvíproč ano. Foto: Toyota

Zdroj: Toyota

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

