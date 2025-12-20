Zakázaná reklama Toyoty ukazuje, v jak absurdním světě žijeme. Co takhle nás všechny přestat vodit za ručičku?
Petr ProkopecMinutový klip byl podle automobilky záměrně koncipován tak, aby působil jako nereálný, přesto byl zakázán, protože by prý mohl svádět k nepravostem. Není to absurdní? Co zakážou příště? Supermana, aby lidi neskákali z okna v domnění, že budou létat?
Home > Rubriky a sekce > Bleskovky > Článek
Zakázaná reklama Toyoty ukazuje, v jak absurdním světě žijeme. Co takhle nás všechny přestat vodit za ručičku?
včera | Petr Prokopec
Minutový klip byl podle automobilky záměrně koncipován tak, aby působil jako nereálný, přesto byl zakázán, protože by prý mohl svádět k nepravostem. Není to absurdní? Co zakážou příště? Supermana, aby lidi neskákali z okna v domnění, že budou létat?
Pokud něco definuje dnešní dobu, pak je to měření dvojím metrem. Není už důležité, co kdo dělá, ale kdo to dělá. Mohli jste třeba před několika dekádami pracovat u komunistické rozvědky a rozplývat se nad srpnovou okupací a nic to neznamená, protože teď jste v oblibě. Anebo jste mohli před stejným časem říkat jiné hlouposti na internetu, ale najednou to znamená všechno, protože teď v oblibě nejste.
Komentování české politické scény ale necháme na jiných, raději se přesuneme do slunné Austrálie, kde ve svém posledním videu ze série Gymkhana řádil Travis Pastrana. I když se přitom pohyboval po veřejných komunikacích, pochopitelně uzavřených a hlídaných, nebyla jeho jízda bokem či spektakulární skoky politikům trnem v oku. Tedy těm současným, jejich předchůdci totiž něco podobného před pár lety zatrhli. Tehdy ještě hodlal na nejmenším světovém kontinentu driftovat jiný showman, [[dnes už zesnulý Ken Block]], ale princip byl stejný.
Člověk by si tedy řekl, že Austrálie přišla k rozumu a už ví, co to je záměrně přehnaná show, která má zaujmout, pobavit, marketingově podpořit a dál nic. Jenže i tady zkrátka dochází na dvojí metr, jak naplno poznala Toyota. Ta totiž natočila reklamu, v jejímž centru je Yaris GR. Jeho řidič si pak u fiktivního fast foodového řetězce objedná hamburger a shake, které si vyzvedne v letu. Z australské buše pak zamíří do průmyslového areálu, kde se sportovní hatchback několikrát pošle bokem a dokonce s ním vyzkouší i jízdu po dvou kolech. Je to zkrátka znovu záměrně přepísknuté promo, víc nic.
Regulátorům posuzujícím možnou závadnost reklam ale něco takového přišlo přes čáru. Minutový snímek prý porušuje zásady Federální komory automobilového průmyslu a jako takový byl zakázán pro australské pozemní vysílání. Úředníci poukázali na to, že kdyby se taková jízda odehrála na veřejných komunikacích, došlo by na překročení veškerých možných zákonů. Proti Toyotě Yaris GR tak zasáhli již podruhé, poprvé jim v roce 2021 vadilo její driftování na parkovišti.
Automobilka rozumně poukazuje na to, že reklama byla natočena tak, aby záměrně působila nerealisticky a tudíž nikoho nesváděla k jejímu zopakování v reálném světě. Jenže to úředníkům nestačilo, stejně jako jim zjevně bylo málo varování, které je součástí daného snímku. Tak proto nadále nemůže být vysílán v televizi, na Youtube ovšem dál zůstává, a tak si ji můžete pustit níže. Dodávat nic nebudeme, nepočítáme s tím, že by někoho přiměl k „nepravostem“.
V tomto ohledu ostatně může víc inspirovat k řádění Pastrany v Gymkhaně. Tím rozhodně nechceme volat po jejím zákazu, je to v každém případě absurdní. Co kdyby nás „ti nahoře” přestali vodit za ručičku a nechali nás samotné rozhodnout o tom, co na silnicích dělat budeme a nebudeme. Nebo si snad někdo myslí, že tohle někdo uvidí a začne si vyzvedávat „hambáče” v letu? Boha jeho...
Reklama na Yaris GR vznikla i proto, že značka začíná v Austrálii prodávat doplňkový aerokit. S tím problémy nejsou, s obsahem samotného minutového snímku bůhvíproč ano. Foto: Toyota
Zdroj: Toyota
Bleskovky
- Cristiano Ronaldo míří do filmu, i se svou sbírkou superaut se objeví v té nejzprofanovanější sérii
včera
- Zakázaná reklama Toyoty ukazuje, v jak absurdním světě žijeme. Co takhle nás všechny přestat vodit za ručičku?
včera
- Automobilka začala jako vánoční ozdobu prodávat model auta, které zařízla před začátkem výroby
18.12.2025
Nejnovější články
- Nové řešení bezdrátového dobíjení mobilů v autě je po čase první, které vám nebude pít krev
před hodinou
- Možná se díváte na nové nejdražší auto světa, miliarda korun na něj zdaleka nestačí
před 3 hodinami
- „Pan Zelený” zkrachoval. Leasingovka nabízející jen elektromobily dojela přesně na to, na co dojíždí jejich majitelé
před 4 hodinami
- Lada začala prodávat svá auta v jedné z nejnebezpečnějších zemí světa, i to je její náhrada za zakázané evropské trhy
včera
- Narychlo ušitý nový Mercedes CLA se spalovacím motorem je z nouze ctnost roku, na semaforech se bude bát i Dacií
včera
Živá témata na fóru
- Tesneni pod hlavou 12.20. 18:04 - sprusle183
- BMW Divize 12.20. 15:37 - pavproch
- Zimní/letní? Už máte přezuto? 12.20. 13:27 - pavproch
- Lampárna (stěžovatelna) 12.20. 11:19 - Snowman000
- Volkswagen obecne 12.19. 23:44 - mattonecz
- Nejlepsi silnice v Ceske republice ( + SK) 12.19. 15:53 - Truck Daškam
- PF 2022 až 2026 12.19. 15:21 - pavproch
- Škoda Auto obecně 12.18. 20:26 - tommas