Zákazníci masivně ruší objednávky na auto od Xiaomi, které za cenu Škody nabízí vzhled i dynamiku Porsche

Zdálo se, že je to jasný prodejní hit. Xiaomi už muselo být přesvědčeno, že bude řešit leda to, jak tohoto auta vyrobit dostatečné množství, situace se ale rychle otočila. Plných 55 procent objednávek už bylo zrušeno a nemusí to být konečná.

Štěstěna je vrtkavá, říká se. Tato slova by asi nyní z fleku podepsalo vedení mobilního gigantu Xiaomi při pohledu na první auto značky, které se představilo koncem loňského roku. Prodávat se začalo koncem března a jeho přijetí ze strany zákazníků bylo ohromující - objednalo si jej přes 100 tisíc lidí a zdálo se, že jediným problémem pro firmu bude to, že jej přes použití revolučních produkčních postupů vyrábí málo. Kapacita továrny činí asi 100 tisíc aut za rok, což znamená, že by na dodání vozu někteří čekali víc než rok.

Pak ale přišla negativní publicita i zkazky o tom, že se řada lidí svého SU7 hned tak nedočká. A situace se rychle otočila. I když papírově vůz pořád nabízí fascinující množství muziky v podobě dynamiky sportovních Porsche a vzhledu podobnému modelu Taycan při ceně obyčejné Škody Octavia, lidé začali Xiaomi ukazovat záda. A to opravdu ve velkém.

Více než polovina z těch, kteří si vůz objednali, totiž už stihlo svou objednávku zrušit. Čínský IThome informuje o tom, že plných 55 % dosavadních zájemců myšlenku koupě rychle opustilo. To je ohromný, masivní úprk klientely během velmi krátké doby, který dozajista musel dosavadní bujarou party v sídle Xiaomi okamžitě ukončit.

IThome konstatuje, že za ztrátou zájmu stojí právě výše zmíněné. Auto působí dojmem nedovyvinutého produktu, navíc průměrná čekací doba na dodání se protáhla až na 8 měsíců. Jedno s druhým bylo pro řádu zájemců zjevně příliš, a tak dali přednost zrušení objednávky a vrácení zálohy. Rychle nabyl, rychle pozbyl? Tak něj to dnes musí z pohledu Xiaomi působit.

