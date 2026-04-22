Zákazník nechal u dealera za moderní marnost protiúčtem legendární model. Od lidí schytal takovou bídu, že už se tím Honda radši nechlubí

včera | Petr Miler

Foto: Honda

Chcete definovat hlavní současný problém zejména, ne však výlučně evropských automobilek? Dá se shrnout jedním slovem: Produkt. Anebo sedmi: Neschopnost vygenerovat atraktivní vůz prakticky jakéhokoli typu. Chcete obyčejné dostupné auto, které poslouží, vydrží a nestáhne vás z kůže? Nemáme. Chcete kvalitní prémiový vůz střední třídy, který opravdu těší tím, za co jste si připlatili půl milionu korun? Nemáme. Chcete sporťák, který vám učaruje tak, až se tupě tlemíte, i když máte IQ 150? Nemáme.

Čest výjimkám, pár jich existuje, jsou to ale opravdu jen výjimky potvrzující výše popsané pravidlo. Dobrá auta došla, protože regulace překročily únosnou mez a automobilky si vesměs zastrčily hlavu do zadnice tak hluboko, že se s nimi nejenže nesnaží bojovat, ale ještě dělají víc, než musí. Viď, Hondo?

Zní to absurdně, ale je to tak. Jsem nadšenec, chci vidět krásná a lákavá auta, jsem ochoten přehlédnout kdeco, abych je viděl, ale už to nejde, už to prostě nejde, už se to nedá snášet. A není to tak, že se to nedaří jen mně. Tento týden jsem s kolegou kupoval nové auto, chtěl nové Audi A5. Byli jsme u dealera, měl tam hezky naspecifikovaný skladový Avant 2,0 TDI za velmi slušné peníze. Chtěl ho koupit, manželka by ho pochválila, má ráda „moderní věci”. Ale prostě to nešlo, to auto uvnitř vypadalo hůř než VW Golf před 10 roky, a to byla už docela vysoká verze se třemi displeji uvnitř. Vzal radši starou předváděcí A5 Sportback, i když ho stála skoro stejné peníze - na nové auto byl dealer schopen nabídnout obrovskou slevu. Přesto to prostě nešlo a já mu rozumím. Jestli přežil večerní návrat domů, jsem se raději neptal.

Jsou to hlavně tyto důvody, které dávají starým autům hodnotu, jíž dříve neměla. Vývoj se nezastavil, ale udělal v některých ohledech krok zpět a v jiných dva vzad. A lidí, kteří to vidí, je víc a víc. Z rčení „nové a lepší” se stalo klišé a docela tragikomicky to ukazuje případ, který se odehrál zejména na sociálních sítích. Jeden z dealerů Hondy v Severním Irsku se totiž tiskovou zprávou a dalšími svými kanály pochlubil tím, že dokázal dlouholetému majiteli Hondy S2000 prodat nový Prelude. Bývají, no spíš bývaly to populární „zářezy”, ukázka péče automobilky i dealera, důkaz skoro životní loajality atp. Tady bylo všechno naopak.

S2000 je totiž jedna z největších legend značky, nekompromisní řidičské nářadí s hypertočivým dvoulitrem, jedním z nejlepších atmosféricky plněných motorů historie. Kdežto nový Prelude je podivný hybridní bazmek, který ani pořádně nejede, vedle S200 vypadá jako nafukovací hrad a stojí nesmyslné peníze. Asi nic proti tomu mít jedno vedle druhého. Ale vyměnit jedno za druhé? To lidi „nedali”.

V reakci na příspěvek firmy se na Facebooku strhla taková mela, že firma Donnelly Group raději všechny prezentační materiály stáhla. Na Facebooku původně psala: „Pryč se starým a domů s novým pro pana... Nahrazuje svůj vůz S2000 vozem Honda Prelude v závodní modré barvě. Poté, co řídil jeden z nejikoničtějších sportovních vozů Hondy, je skvělé vidět, že u značky zůstává i v další kapitole.” Stovky reakcí byly ale téměř bezvýhradně negativní.

Lidé obvykle nechápali rozhodnutí vyměnit vysokootáčkový roadster s manuálem a pohonem zadních kol za hybridní kupé s automatem a předním pohonem. A došlo i na řadu vtipů včetně toho, že zákazník už svého rozhodnutí lituje a po fórech se marně snaží získat své auto zpět. Všechny příspěvky včetně původního záhy zmizely, ale to víte, internet má paměť jako slon...

Nechceme se nikomu smát a už vůbec nikomu sahat do svědomí - každý, ať si koupí, co chce, někdo má rád holky a jiný vdolky a nikomu po tom nic není. Je to až krutá reakce publika, co je tu podstatou věci - lidé jsou naštvaní na to, co automobilky pouští do světa, dávají to najevo tisíci způsoby a stejně se ničeho nedočkají. To se pak takové necitlivé chlubení snadno stane fackovacím panákem. Normální firma by se poučila, Honda... Myslím, že není třeba říkat už vůbec nic dalšího.


Dobře míněná aktivita dealera se se zlou potázala. Foto: Donnelly Group Honda, tiskové materiály

Popravdě řečeno si ani my nedokážeme představit výměnu Hondy S2000... Foto: Honda

...za nový Prelude. Ale o to tu vlastně nejde, reakce publika je tu podstatou věci. Foto: Honda

Zdroj: Donnelly Group Honda

