Zákazník přijel do servisu s tím, že jeho auto zní jako delfín. A ono přesně tak znělo před 9 hodinami | Petr Miler

Obyčejní uživatelé aut přijíždí do servisů s různými problémy, které nezřídka popisují tak, že se z toho mechanik může potrhat smíchy. Přirovnání některých projevů ke zvukům zvířat patřívá mezi takové, ale co když je to přesně tak?

Nechceme si tahat triko, je to dar i prokletí současně, kolem aut jsme ale strávili za celý život tolik času, že obvykle nemáme problém přesně identifkovat a popsat, co vozu chybí už jen z jeho projevů. Když tedy s auty míříme do servisů, obvykle tak činíme s odhadem konkrétního problému a jeho možného řešení. A tak v 9 z 10 případů se nemýlíme.

S patřičnými zkušenostmi zkrátka není těžké spojovat si symptomy a diagnózy, řečeno lékařskou hantýrkou. Většina lidí je ale logicky nemá, auto se jim pokazilo párkrát za život a většinu problémů zažili jen jednou. Mechanikům ale nějak musí symptomy popsat, a tak volí patřičně laický slovník. Ve chvíli, kdy já bych podle projevů auta mluvil třeba o odcházejícím spojkovém ložisku, může někdo jiný hovořit o tom, že mu auto na semaforech tiká jako hodiny. A teď si z toho něco vezměte.

Zrovna ono tikání je ale celkem výmluvné, horší může být, když majitel auta mechanikovi řekne, že jeho auto zní jako delfín. Anebo slon. To se můžete jen pousmát, neboť to neřekne nic a působí to zcela nesmyslně, i to ale může být pravda. Dokáže vám to kompilace případů mechaniků z celého světa, kteří řešili právě takové případy. A ten s delfínem nám přijde nejkurióznější.

Podívejte se na všechny, moderní Audi A4 B9 znějící jako delfín ale opravdu zaskočí. Pochopitelně nemělo v motoru rybu, ukázalo se, že vůz má potíže s elektrickým posilovačem řízení, který při zatáčení vydával pozoruhodně věrný delfíní zvuk. Dojde ale i na onoho slona, huskyho nebo husu. Podívejte se na vše sami, v některých případech je zmíněna i přesná příčina, pakliže byla zjištěna.

Takovéto moderní Audi A4 může znít jako delfín, pokud se na něm něco pokazí. Kuriózních zvuků coby projevů technických defektů auta ale uslyšíte na videu níže mnohem víc. Ilustrační foto: Audi

