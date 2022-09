Zákazník Tesly odmítl převzít nové auto za 4 miliony, za takový šmejd by se styděl i ten nejhorší bazar před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Dřívější případy nekvality nás v případě Tesly připravily na kde co, tento případ je ale skutečně soda. I ojetiny poskládané ze dvou vraků vypadají obvykle lépe než vrcholný Model S objednaný dlouholetým zákazníkem značky.

Tesla se za poslední léta stala doslova symbolem nekvality, i dle nezávislých studií vyrábí daleko nejnekvalitnější auta na trhu. Pozoruhodné je, že tento stav se časem nelepší, paradoxně platí, že čím více firma navyšuje svou produkci, tím horší auta posílá na trh. Opravdu tragické je to přitom hlavně ve chvílích, kdy si zákazníci objednají jeden z jejich vrcholů, tedy Model S Plaid či Model X Plaid. Sedan s 1 034 koňmi totiž ve Státech startuje na 140 490 USD (cca 3 523 000 Kč), za stejně výkonné SUV musí zákazníci dát dokonce ještě o čtyři tisíce dolarů (tedy přibližně o 100 tisíc korun) více.

Dané sumy opravdu nejsou nízké, koneckonců za stejné peníze, jaké stojí Model X Plaid, vám BMW na americkém trhu prodá X7 M60i a 330i, obě dohromady. Člověk by proto očekával, že Tesla si u tohoto typu dá záležet na zpracování, nakonec Model S vyrábí již desátým rokem. Realita je ale úplně jiná, jak se právě přesvědčil Ashil Patel, který si objednal elektrický sedan právě v jeho vrcholné variantě Plaid.

Nezůstal navíc jen u základu, načež mu z účtu zmizelo dokonce 160 tisíc dolarů (přes 4 miliony Kč). Šlo přitom o již třetí vůz značky v rodině, přičemž objednán byl před rokem a půl. Pokaždé, když se blížil slíbený termín dodání, Tesla přišla s odkladem. Fanoušek značky ale objednávku ani tak nezrušil a věrně čekal. Nakonec se 18. září, tedy před pouhými čtyřmi dny, dočkal. Namísto oslavného jásotu však na dodaný vůz jen zůstal nevěřícně koukat. A při pohledu na fotodokumentaci se mu opravdu nedivíme, neboť něco takového v automobilovém světě nemá obdoby.

Poškrábaný lak či jeho místy chybějící svrchní vrstva bylo to nejmenší. Patel dále objevil zlomené zadní světlo, špatně slícované panely karoserie, sváry v místech, kde by být neměly, zdeformované hlavové opěrky či skvrny na koženém čalounění. Poškrábány byly také mnohé plastové výlisky a poškozeno bylo i gumové těsnění u oken. Šlo o šmejd toho největšího kalibru, který Patel i jako natěšený fanda odmítl převzít. A dodal, že manažer servisního centra Tesly ve Springfieldu ani nevylezl ven, aby se s Patelem pokusil domluvit. Je to všechno jako přes kopírák, takových případů už jsme viděli více. „Jen” kvalita aut je zjevně horší a horší.

Je opravdu s podivem, že prodeje Tesly soustavně rostou, i když takových příběhů byla a nadále je publikována spousta. Narazit na ně tak již musel každý zájemce. Většina ale má za to, že jsou smyšlené či ojedinělé. Že tomu tak není, pak zjišťují podobně nepříjemným způsobem jako Ashil Patel.

Pokud si objednáte auto za čtyři miliony korun, pak logicky očekáváte nemalou kvalitu. Ve skutečnosti vám ale může dorazit to, co zachycují fotky níže, neuvěřitelný šmejd. Foto: Tesla

Zdroj: Fahim ELN@Twitter

Petr Prokopec

