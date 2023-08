Zaměstnanec muzea to při couvání s vzácným Ferrari F40 napálil do ocelového sloupu, nikdo mu nepomohl před 5 hodinami | Petr Miler

Přemísťovat vzácné automobily po výstavní ploše muzea zní jako práce snů. A jistě jí může být, tedy dokud se z ní nestane noční můra. Přesně to se stalo v tomto případě - jakkoli „napálit” může znít jako silné slovo, samotný zaměstnanec bude zřejmě na celou událost vzpomínat jako na něco ještě horšího.

Ruku na srdce, naprostá většina z nás se může upracovat k smrti, přesto nikdy nedostaneme šanci zmocnit se nejvzácnějších vozů automobilové historie. Vzniklo jich příliš málo a bohatých lidí je příliš mnoho na to, aby se taková auta stala čímkoli dostupným, a tak nám nezbude než snít. A není ani moc reálné, že byste si takový vůz půjčili. Aktuální supersporty auto, tam stačí peníze, ale třeba takové Ferrari F40? Kdo vám ho půjčí v podstatě za jakoukoli cenu? Něco takového se nedělá.

Přesto se i relativně obyčejným lidem může poštěstit s takovými vozy jezdit. To třeba když spravují sbírku Marconiho muzea v Kalifornii, které je schraňováním vzácných strojů vyhlášené, vlastní či spravuje jich spoustu. Jedním z nich je právě F40 od Ferrari, jejíž přemístění dostal personál na starosti. Jaké štěstí? No, jak se to vezme.

Jak můžete vidět na videu níže, věci v tomto případě nešly ani trochu podle plánu. Jakkoli by pohyb po prostorách muzea měl být pro zřízence docela samozřejmou věcí, v případě manipulace s F40 si dotyčný zjevně neuvědomil, kde mu hlava stojí. A s autem to při couvání napálil do ocelového sloupu v prostorách expozice.

Nebyla to zase tak velká rána, přesto jsme si skoro jisti, že dotyčný to vnímá jako ještě větší katastrofu. Pozoruhodné je, že i když manipulaci přihlíželo několik dalších lidí - a F40 je známá mizerným výhledem ven -, dotyčnému nikdo nepomohl, nikdo ho nevaroval. Až těsně před nárazem kdosi zakřičel, ale to už bylo pozdě. Vzniklou škodu na voze nevidíme, i drobné poškození karbon-kevlarové struktury vozu ale může přijít na miliony. O snížení historické hodnoty ani nemluvě. No, podívejte se na to sami, i když to nelze sledovat s lehkým srdcem.

