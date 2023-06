Zaměstnanec Škody měl strhnout plachtu z prototypu nového Superbu RS a natočit ho, pak ho prý chytili před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Jde-li o autentický záznam a nikoli falešnou senzaci, je to zatím nejlepší pohled na novou Škodu Superb, který se nám naskytl. A to hned ve verzi RS, s jejímž příchodem snad už nikdo nepočítal.

Jestli nás léta na internetu něco naučila, pak je to brát cokoli, co vidíme, s jistou rezervou. Slovy z jedné seriálové klasiky dnes není problém vytvořit vizi čehokoli, co je schopna pojmout naše představivost. Meze jsou zde skutečně krajní a dnešní technika dovolí stvořit klidně autenticky vypadající video z vaší vlastní svatby, kde si váš stále aktuální partner bere někoho jiného, než jste vy.

Ani tak daleko by ani nemusel zajít člověk, který má na starosti níže přiložené záběry. Máme-li věřit informacím, které jej provází, má se jednat o pohled na záď nové generace Škody Superb prakticky bez jakékoli kamufláže. Vznikl tak, že zaměstnanec škodovky měl přijít k vozu, drze z něj sundat plachtu a začít natáčet. Pak ho ale měla čapnout ochranka.

Že je premiéra nového Superbu na spadnutí, není žádné tajemství, sama automobilka na ni láká. Sama existence prakticky nemaskovaných prototypů v prostorách automobilky, které jsou kryté pouze plachtou, dává smysl. Stejně tak by se nestalo zdaleka poprvé, že někdo podobně drzým způsobem prozradil teprve chystanou automobilovou novinku. A nutno dodat také to, že vůz, který se zdá být kombíkem, nepřipomíná na první pohled nic, co bychom už znali. Je to ale skutečný pohled pod pokličku?

Jasnou odpověď vám nedáme, minimálně tři věci se nám ale nezdají. Jednak má jít o prototyp verze RS, o jejímž příchodu v rámci čtvrté generace Superbu máme značné pochybnosti. Ale budiž, některé prototypy nakonec nevedou k sériovému autu. Problematičtější je použití kulatého loga na zádi, to Škoda dávno nepoužívá. Podle zdroje je to kamufláž, ale to se nám nezdá. Prototyp by - když už - neměl žádné logo, ne staré logo. A to samé lze říci o použitém označení modelu. Do třetice se nám ale nezdá, že kdyby dotyčného chytili, asi ho nenechají odejít s videem v mobilu. A kdyby ho nechytili, neskončí s natáčením po pár sekundách.

Možné je ale nakonec všechno, a tak vám pro případ, že by šlo o autentické záběry, video ukážeme. Sami posuďte, co na něm může být k vidění - buď je to skutečně Superb IV RS, nebo se někdo pokouší získat pozornost pro něco, co si stvořil ve vlastní garáži.

Škoda nový Superb sama ukázala s maskováním, níže jej prý můžeme vidět bez něj, a to dokonce ve verzi RS. Je to fakt? Nebo je to fikce? Posuďte sami. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Kopacek Import@Youtube

Petr Miler

