Zaměstnanec měl dohustit šéfovi pneumatiky, jen s pomocí palubního ukazatele tlaku se málem zabil

Pokud máte pocit, že správně doplnit tlak do pneumatik auta zvládne i malé dítě, jste na omylu. Neznalé může zjevně zmást palubní ukazatel tlaku, zvláště když se hodnoty v psi zdánlivě pohybují mezi 0 a 100.

Na každú robotu je nám třeba špecialistou, říkával major Terazky v Černých Baronech. Jenže zatímco v Česku je dílo Miroslava Švandrlíka velmi dobře známé, ve Státech o něm většina lidí nemá ani ponětí. Logicky se jím tedy nemůže řídit, což ovšem vede k situacím, které jsou buď k smíchu, anebo jsou k pláči. Ta, kterou vám popíšeme nyní, vás pak nejspíše přiměje k domněnkám, že Američané zakrátko budou potřebovat i podrobný návod, jak si dojít na záchod.

Se svým příběhem se na serveru Reddit svěřil majitel demoliční firmy z Iowy jménem Robert. Ten požádal jednoho ze svých zaměstnanců, aby jeho Jeepu Cherokee z roku 2016 dofouknul pneumatiky. Něco takového je z našeho úhlu pohledu opravdu primitivní činnost, na kterou ani nepotřebujete studovat návod. U většiny lepších moderních aut (Cherokee nevyjímaje) tlak sleduje přímo elektronika, ten předepsaný je pak uveden jak v palubním menu, tak na obvyklých místech typu víčko nádrže nebo rám dveří.

Typicky se pohybuje mezi 2,2 a 2,4 baru, což odpovídá 32 a 35 psi. V případě těžších SUV je pak třeba pneumatiku přifouknout více, ovšem ani tak se nedostáváte přes 50 psi. O něčem takovém nicméně dotyčný neměl páru, místo toho tlak uváděný na palubním displeji považoval za označení procentuální podíl optima. Takže 32 je 32 %, ne? Ještě dofoukat 68 procentních bodů a je hotovo... Chtěl tedy všechny hodnoty dostat na stovku, tedy 100 psi. To se mu ovšem nedařilo, na to už by to chtělo velmi výkonný kompresor. Proto svému šéfovi zavolal s tím, že „neví, co se děje, ale nedokážu se dostat na 100 procent“. Daným oznámením byl Robert zmatený, proto zaměstnance požádal, aby mu vyfotil palubní displej. Když přitom snímek obdržel, okamžitě volal zpět a dotyčného od vozu odehnal.

Zaměstnanec poněkud mdlého rozumu pneumatiky skutečně nafouknul na tlaky blížící se 100 psi, a tak pneumatiky musely být tvrdé jako kámen. A dotyčný dokonce na takto „vyladěném” obutí ujel zhruba dva kilometry, než kontaktoval šéfa. Tomu pak následně přišly vhod zkušenosti z demolic, stejně jako vybavení jeho firmy. S pomocí kamery pro noční vidění, neprůstřelné vesty a kompletní ochrany hlavy odvážil odmontovat ventilky a vzduch upustit. Jak přitom uvedl, úvodní „odfrknutí“ bylo opravdu mocné. Naštěstí se ale nikomu nic nestalo, přežil i Jeep.

Pokud tedy někomu svěříte svůj vůz s prosbou o dofouknutí (a nepůjde o odborný servis), raději se ujistěte, že dotyčný skutečně ví, co má dělat. Jak je vidno, k velkému neštěstí někdy zbývá jen krůček. Exploze disku s přehuštěnou pneumatikou může skutečně zabíjet, jak jsme kdysi názorně viděli.

V případě Jeepu Cherokee automobilka doporučuje dofouknutí pneumatik na 2,3 baru, tedy na 33 psi. Trojnásobek takové hodnoty pak může vést k explozi, která nemusí ohrozit jen posádku vozu. Ilustrační foto: Jeep

