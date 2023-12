Zapadlou Teslu Cybertruck zesměšnila dvě stará spalovací auta Fordu. Ten říká, že to nenaaranžoval a nezaplatil před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Cybertruck vlétnul na scénu za velkého řinčení, první konfrontace tohoto vozu s realitou ale pro Teslu moc dobře nevyznívají. Tento případ není výjimkou, jeho výmluvnost je ale poněkud přeceňována.

Pokud jste za uplynulé čtyři roky došly k názoru, že Tesla Cybertruck je nejlepším vozem, jaký byl vznikl, nedivíme se. Elon Musk od premiéry prototypu v roce 2019 mluvil o svrchované nadřazenosti elektrického pick-upu, vedle kterého mělo blednout naprosto vše, co dostalo kola. A ve svém chvalozpěvu pokračoval i během nedávného odhalení sériové verze. Tomu nicméně předcházel jistý stesk, neboť Musk letos mimo jiné zmínil, že automobilka si tímto modelem kope svůj vlastní hrob.

Nejde pochopitelně o projev schizofrenie, místo toho můžeme onen památný říjnový výrok považovat za slabou chvilku, při níž byl Musk upřímnější než jindy. Předtím i poté se nicméně držel v dokonale narýsovaných marketingových kolejích. I to byl ostatně důvod, proč si Cybertruck mělo rezervovat přes dva miliony lidí. Hnala je víra, že Tesla splní, co v listopadu 2019 slíbila. Tak se ovšem nestalo a vlastně ani nestane. Za horší reálné schopnosti vozu si totiž značka účtuje daleko víc.

Nyní tu máme další špatné PR. Jeden z továrních řidičů předprodukčního prototypu se totiž zjevně rozhodl, že si vánoční stromeček obstará na zasněžené lesní pláni. Zda k tomu měl povolení a zda šlo o soukromou či firemní aktivitu, nyní ponechme stranou. Podstatné pro nás je hlavně to, že Cybertruck sice zvládnul sjet ze svahu a na jeho korbu se stromek skutečně vešel, tím ale jeho představení v pozitivním smyslu slova skončilo. Následně totiž začal hrabat a bylo třeba dvou starších spalovacích Fordů F-Series, aby jej vyprostily.

Dle Matta Chamberse, který na sociální sítě vyvěsil video s tímto poněkud směšným momentem, měl pick-up procházet zimními testy. Přičemž softwarová chyba vyřadila z provozu jeho kontrolu trakce. Zda je to pravda, nevíme, pozoruhodné ale je, že fanoušci Tesly se hned začali ozývat s tím, že jde o reklamu Fordu, který vše naaranžoval a zaplatit. Bylo to absurdní tvrzení, však jak by to dokázal, to by snad musel uplatit zaměstnance Tesly. Přesto na tato nařčení zareagoval sám generální ředitel modrého oválu.

Ten potvrdil, že nejde o žádnou reklamu, jím řízená firma nic nenaaranžovala ani neplatila, jednoduše se to stalo. Jistě se za takové zviditelnění klíčových Fordů nezlobí, smířlivě ale přiznal, že tohle se prostě čas od času v terénu stane. A ano, stane, offroadové ježdění - zvlášť to v zasněženém prostředí - je specifickou disciplínou, která někdy zaskočí i velmi schopná auta. Výmluvnost tohoto videa bychom tedy nepřeceňovali, na každý pád jej můžete vidět níže.

Cybertruck svým vzhledem přitahuje pohledy, o to více by si testovací jezdci měli dát pozor na jakékoli případné selhání. Tady se to nepovedlo, ale... stane se. Foto: Tesla

Zdroje: mchambers_22@Instagram, Business Insider

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.