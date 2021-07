Záplavy v Německu si nevybírají, odneslo je i dealerství Porsche s řadou nových aut před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Porsche

Vedle lidských obětí je zaplavené dealerství pochopitelně banalita, přesto na zničená auta, která už jen čekala na dodání svým kupcům, smutný pohled.

Asi byste museli v posledních dnech pobývat v civilizaci hodně vzdálených oblastech, aby vám uniklo, že severozápad Německa a části okolních států zasáhly ničivé záplavy. Byly velmi náhlé a skutečně devastující, což se nejlépe odráží už ve více jak 150 lidských obětech. Toto číslo navíc bude velmi pravděpodobně dále růst, neboť stovky dalších lidí jsou už několik dnů pohřešovány a naděje na jejich nalezení s časem pochopitelně neroste.

Tato tragédie si ale vyžádala nejen lidské oběti. Více nebo méně zničena byla spousta nemovitosti či aut, a to i úplně nových. Snad nejsmutnější pohled mezi těmito případy je na oficiální dealerství Porsche v Heilbronnu, který by se evidentně mohl šmahem přejmenovat na Hellbron. Odhadem více jak půlmetrová voda zaplavila prostory samotného centra i přilehlé prostory a zničila vše, co mohla.

Lidé zde naštěstí zůstali v pořádku, neboť stihli opustit místo před tím, než voda přišla, už podle na místě zanechaných aut - a stavu, v jakém zůstala - je ale zjevné, že do bezpečí se museli vzdálit pod časovým tlakem. Na místě vidíme několik nových 911 včetně cenného Turba, Macan nebo několik Cayenne včetně dvou kupé, z nichž hybridní model zůstal dokonce připojený na nabíječce.

Škody jen na autech půjdou do desítek milionů, všechny tyto vozy jsou nepochybně na odpis. S poškozením dealerství a jeho vybavení se pak jistě budeme bavit řádově o stamilionových škodách a to je jeden objekt s pár auty. Že miliardy tady nebudou žádná míra, je předem jasné. Podívejte se na to sami, je to smutné. Můžeme v tuto chvíli jen doufat, že z oněch pohřešovaných bude nalezeno více lidí, než člověka po dnech jejich marného hledání napadne.

Porsche Zentrum v Heilbronnu skončilo pod vodou i s několika novými auty čekajícími na předání zákazníkům. Celou zkázu vám ukáže video níže. Ilustrační foto: Porsche

