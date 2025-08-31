Zapomeňte na Škodu Octavia RS Combi, nejlepší rychlé auto na prázdninové výlety je teď tohle
Petr ProkopecNic proti Octavii RS Combi, BMW M3 Touring nebo dokonce Audi RS6 Avant. Všechno jsou to praktická auta schopná převézt rodinu i s nákladem a odměnit řidiče. Gemera s novým cestovním paketem je ale jiná liga.
včera | Petr Prokopec
Koenigsegg Gemera se světu poprvé představil už v roce 2020. Tehdy Švédové počítali s tím, že jejich první čtyřmístný vůz bude pohánět kombinace malého dvoulitrového tříválce a elektromotorů, o takový pohon ale nebyl valný zájem. Nakonec tedy přišli i s verzí HV8, která se dočkala pětilitrového osmiválce. Také s ním byla spojena hybridní technika, výkon celé soustavy díky tomu vzrostl z 1 419 na 2 332 koní. Gemera se tak rázem stala absolutním vrcholem mezi „rodinnými auty“.
Aby Švédové této klasifikaci náležitě dostáli, nenapěchovali dovnitř jen čtyři sedačky, ale začali pracovat také na střešním boxu, který by praktičnost vozu navýšil. Poprvé jej ukázali už v roce 2023, kdy oznámili, že pobrat dokáže čtyři páry lyží, hůlek a bot. Či případně jej posádka může využít pro svá zavazadla. S Gemerou tak rázem mohla skutečně celá rodina vyrazit na prázdninový výlet třeba k moři, což zájem o pětimetrový a dvoutunový supersport s výklopnými dveřmi jen umocnilo.
Pro letošek se nicméně Koenigsegg rozhodl, že nabídku trochu rozšíří. Gemera se tedy dočkala paketu F10, který nemá nic společného s dobovým BMW řady 5. Jde o sadu zahrnující mohutné zadní křídlo, čelní splitter, přepracované boční prahy a pár dodatečných spoilerů, které zvyšují přítlak, což má posunout dál jízdní schopnosti vozu. A úpravy se váží i onomu boxu, s nímž díky nízké hmotnosti zvládne manipulovat jeden člověk. Také ten je teď připravený i na velmi ostré nasazení i v kombinaci s paketem F10.
Jeho původní provedení totiž vzadu disponovalo křidélkem upravujícím přítlak, to ale bylo nyní zbytečné. Jak ukazují fotky, box byl upraven ve prospěch nižšího odporu vzduchu. Dost by nás zajímala cena, tu ale bohužel Švédové neupřesnili. Samotná Gemera nicméně startuje na 36 milionech korun, pročež není jen nejpraktičtějším modelem Koenigseggu, ale zároveň také tím nejlevnějším.
Gemera dokáže ubytovat čtyři cestující a jejich zavazadla. Mimo to ji lze osadit i zakázkovým střešním boxem, který se nově stejně jako vůz dočkal aerodynamických úprav. Foto: Koenigsegg
Zdroj: Koenigsegg
včera
