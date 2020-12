Zatímco tady VW prezentuje svůj sporťák jako Škodu, v Rusku jako auto pro Jamese Bonda před 8 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Lamborghini

Jiný kraj, jiný mrav? Ano, vlastně ano, jen to není tak, že by lidé smýšleli o stejném autě pokaždé jinak, to jej spíše není dovoleno stejným způsobem prezentovat.

Uběhly už více jak tři roky od chvíle, kdy Lamborghini představilo své první novodobé SUV, model Urus. Nemusí vám to být po chuti, v případě italské značky ale nelze říci, že jde o odklon od tradic, automobilka už jedno podobně bláznivé auto vyrábělo. A i kdybyste se s tím takto jednoduše nevypořádali, Italům to může být šumafuk, hlavně díky tomuto modelu překonávají prodejní rekordy i v době pandemie.

Urus je zkrátka v této době žádoucí auto, s tím je třeba se smířit. I když ve své podstatě jde o poněkud přehnaně upravený VW Touareg, spojuje image italských supersportů s praktičností SUV. Jde prostě o vůz pro každý den, který si ponechává styl Lamborghini a přidává k němu nejen použitelnost a bezpečnost, ale také spoustu rychlosti. Ne nadarmo mu výrobce říká SSUV - supersportovní užitkový vůz, podle něj je to pořád sporťák.

Jeho úspěch mateřský koncern pravidelně přiživuje reklamními kampaněmi a s jednou takovou přišel loni. V kontextu s výše zmíněným mohlo překvapit, že Urus prezentoval spíše jako Škodu a vykresloval jeho praktické přednosti. Proč ne, má je, v nejnovějším spotu natočeném v Rusku a primárně pro Rusko ale vidíme něco úplně jiného. Vůz se v před kamerou ukazuje jako to nejdrsnější automobilové zvíře na planetě.

Urus se tak ve spotu projede po okruhu, po dálnici, po městě, ale i po okreskách, lesem a dalším terénem. Reklama zdůrazňuje univerzálnost jeho použití, což se zejména v Rusku bude hodit, nelze si ale nevšimnout velmi dramatické stylizace a opakované vyjádření vysoké rychlosti obrazem i zvukem. Tohle je zajímavá reklama, která umí rozbouřit emoce a zprvu jsme se museli podivit: Proč je tady Urus prezentován tak nudně a v Rusku tak drsně? A tamní spot je nám servírován jen přes internet?

Odpověď se ale po chvíli nabídne sama, stačí si vzpomenout, jaké problémy v Evropě mívají jiné automobilky i s mnohem jemnějšími klipy. Například BMW zakázali prezentovat pohon xDrive, i když se auto prohánělo asi 15 km/h po rozblácené lesní cestě, tedy ani ne po silnici. Prý to „vzbuzovalo dojem, že automobily jsou řízeny vysokou rychlostí“. Kdyby se koncern VW pokusil do televize či jiných regulovanějších médií dostat toto, místním regulátorům by se asi udělalo nevolno - Urus se tu prohání skutečNé vysokými rychlostmi všude. Nakonec, podívejte se na to sami...

Lamborghini Urus je univerzální auto a tak jej VW Group v Rusku prezentuje níže přiloženým způsobem. U nás raději skládá zavazadla do kufru. Foto: Lamborghini

Zdroj: Lamborghini

Petr Miler