Zbrusu nové Audi S3 vyzvalo na souboj 10 let starého předchůdce, nemělo to dělat

/ Foto: Audi

Na výsledek se lze dívat lecjak, neboť 10 let vývoje přivedlo druhý nejlepší model v řadě na úroveň někdejšího krále. Nicméně předchozí RS3 dnes můžete mít za cenu litrové Octavie.

Technický pokrok je fascinující věc. Audi se ve svých reklamních materiálech dokonce chlubí tím, že oproti konkurenci má náskok právě díky technice. Mohlo by se tedy zdát, že porovnávat starou RS3, která přišla na trh v roce 2011, se zcela novou S3, je zbytečné, jakkoli na jedné straně máme někdejší vrchol řady, zatímco na té druhé stojí druhý nejvýkonnější model dané rodiny. Jenže realita nás již mnohokrát přesvědčila o tom, že i outsider může zazářit.

Ostatně už na papíře starší RS3 jako slabší soupeř nevypadá. Chlubí se 2,5litrovým pětiválcem, který produkuje 340 koní a 450 Nm točivého momentu, zatímco S3 dostalo do vínku dvoulitrový čtyřválec a „jen“ 310 koní a 400 Nm. Nicméně nesmíme zapomenout, že stejně jako čísla vyjadřující výkon definuje dynamické schopnosti moderních aut také jejich efektivita - od samotného motoru až po přenos výkonu na silnici. V tomto ohledu tahají moderní stroje se sofistikovanější technikou za mnohem delší kus provazu.

To je patrné zejména na rozjezdu, kdy S3 využívá systému Launch Control bránícímu zbytečnému prokluzu kol, s nímž má RS3 problémy. Ovšem ani to nakonec nestačí na vyrovnání hrubé síly letitého soupeře, s nímž novinka sdílí stejný čas při akceleraci na čtvrt míli. Nicméně na cílové čáře o pár centimetrů zaostává. Podobně pak musí na záda soupeře koukat i při pružném zrychlení, náladu si tak nakonec spravuje až při testu brzd. Ovšem i v tomto ohledu soupeře dělí jen malý rozdíl.

Co z toho lze tedy vyvodit? Na jednu stranu lze kvitovat, že S3 se zvládá někdejšímu vrcholnému provedení vyrovnat po dekádě vývoje, to není špatné. Přičemž soupeře z domácího kurníku nedorovnává jen jízdní dynamikou, ale rovněž hmotností 1 575 kg a především cenou. Jenže na věc se lze podívat i optikou ceny a ta tak dobře pro S3 nevyznívá.

Jasně, jedno auto je ojeté, ale to nic nemění na faktu, že na novou S3 potřebujete nejméně 1 287 900 Kč a přidat musíte ještě několik set tisíc za slušnou výbavu, která vám dovolí cítit se jako v Audi. Na trhu s ojetými vozy ale lze dnes RS3 ve vysokých specifikacích pořídit od nějakého půl milionu korun, a to jen pokud se budeme bavit o vozech ve špičkovém stavu. Do srovnání Carwow nicméně nastoupil exemplář, který byl původně totálkou a na silnici jej vrátily šikovné ruce majitele, na taková stačí zlomek zmíněné ceny.

Pokud tedy toužíte po působivé dynamice doplněné prestižním logem čtyř kruhů, stačí si připravit méně peněz, než za jaké byste si koupili litrovou Škodu Octavia. Zároveň ale také musíte propátrat internet kvůli náhradním dílům a k dispozici byste měli mít i dobře vybavenou garáž. Poté vám však klidně může stačit i víkend na to, abyste strašáka vrakovišť proměnili v ozdobu silnic.

Ani po 10 letech nedokáže zcela nové Audi S3 porazit někdejší vrchol řady. Dlužno dodat, že RS3 z roku 2012 je na tom výkonově lépe a vždy šlo o mimořádné auto, dnes jej ale ve srovnatelné specifikaci koupíte za třetinu ceny nové S3. Foto: Audi

Zdroj: Carwow@YouTube

Petr Prokopec