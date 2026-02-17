Zbytečného hybridu nové Lamborghini nezbavíte, částí výfukového systému ho ale zbavit jde. A zní bez nich skvěle
Petr MilerTohle auto už si asi neoblíbíme, na to je příliš nesmyslně technicky koncipované. A je kvůli tomu těžké a pomalé. Jeho samotný motor je ale pozoruhodné dílo a zjevně umí i krásně znít, jak ukazuje úplně první upravené Temerario.
před 9 hodinami | Petr Miler
Tohle auto už si asi neoblíbíme, na to je příliš nesmyslně technicky koncipované. A je kvůli tomu těžké a pomalé. Jeho samotný motor je ale pozoruhodné dílo a zjevně umí i krásně znít, jak ukazuje úplně první upravené Temerario.
I když jsme pragmaticky uvažující lidé a chápeme, že každé nové auto je z podstaty kompromis, projev jakéhosi umění možného v rámci mantinelů vymezených tím, co by na jedné straně někdo dělat chtěl a na té druhé dělat musí, některé ústupky určitým autům prostě nemůžeme odpustit. A nové Lamborghini Temerario je toho typickým příkladem.
Tohle auto se problematicky vzdalo atmosféricky plněného motoru V10 ve prospěch menšího přeplňovaného osmiválce. To bychom ještě vzali, onen nový V8 není vůbec obyčejný, naprosto absurdně k němu ale přidalo elektrickou výpomoc, která mu nemá šanci kamkoli pomoci. A jakmile jde o sportovní výkony, z auta ji vypakuje. Je to jen úlitba normám sledujícím papírovou spotřebu paliva, což by snad neměl být bod, kolem kterého se vývoj takového auta točí. Ale u Temeraria se kolem něj obtočil jako had s hlavou Ursuly von der Leyen a zakousl se do něj tak, že je nepochopitelně těžké a jindy než v přímce dost pomalé. To má být evoluce? Za nás je to devastace.
Možná tento nesmysl Lambo vyndá i z nějaké verze pro běžný provoz, zatím ale takovou možnost nabízí jen u okruhového provedení. Zákazníkům tedy zatím nezbývá než se smířit s tím, že zbytečného hybridu své nové Lamborghini nezbaví, jak ale můžete vidět níže, části výfukového systému, který tlumí přirozený projev onoho točivého přeplňovaného osmiválce, ho zbavit jde. A výsledek je vážně působivý.
Auto si totiž do parády už teď vzali u německé firmy Grail Automotive, kde se mu rozhodli zvýšit výkon mj. tím, že výfukový systém zbavili obou katalyzátorů a největšího z tlumičů. Výsledkem je neuvěřitelně hlasitý projev. První takto upravené auto na světě ječí, střílí a plive oheň, jak byste od Lamba čekali. To najednou posouvá koutky úst nahoru, i když je zbytek vozu pořád stejně problematický.
S opatrností se na to podívejte sami níže. Zda to nějak změní vnímání celého auta, které i autor videa označuje za „nejspíš nejvíc nenáviděné Lambo všech dob”, je otázkou. Ale mohlo by, mohlo...
Pohon nového Lamba je nesmysl, pokud ale aspoň výfukový systém zbavíte většiny tlumení... No uvidíte za chvíli, výsledkem je pořád velmi otylé Lambo, ale aspoň znělé. Foto: Lamborghini
