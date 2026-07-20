Že se zřítil most? V této zemi EU žádný problém, lidé po něm dál jezdí, jako by se nechumelilo
Petr MilerDopravní infrastrukturu neudržovanou až do té míry, že se rozpadá do krajnosti, popř. léta není obnovována po přírodních neštěstích, si spojíme spíš s rozvojovými zeměmi. A tím méně si lze představit, že by někde poblíž naší země byla v takovém stavu dál používána. Ale je.
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Že se zřítil most? V této zemi EU žádný problém, lidé po něm dál jezdí, jako by se nechumelilo
včera | Petr Miler
Dopravní infrastrukturu neudržovanou až do té míry, že se rozpadá do krajnosti, popř. léta není obnovována po přírodních neštěstích, si spojíme spíš s rozvojovými zeměmi. A tím méně si lze představit, že by někde poblíž naší země byla v takovém stavu dál používána. Ale je.
Od zřícení viaduktu Polcevera, který je (tedy byl, dnes už v Janově stojí jiný) známější jako Morandiho most, se stav infrastrukturních staveb stal znovu předmětem pozornosti. Muselo se bohužel stát až takové neštěstí, aby lidé pochopili, že když se údržba podobných konstrukcí odkládá příliš dlouho, ucho se jednoho dne utrhne.
I v Česku jsou od té doby stavy mostů dostává pravidelně na přetřes, někdy pro změnu až trochu úzkostlivě. Když se tedy objeví problém, který byť jen vzdáleně hrozí větším průšvihem, most se uzavírá a opravuje, popř. je na stejném místě postaven nový. To samé se pal děje, když nějaký vezme voda, zde prakticky doslova. Pochopitelně chvíli trvá, než se začne s pracemi, zbytky starého mostu jsou ale odstraněny a na místě vznikne nový. A než k tomu dojde, příjezd k místu je pochopitelně uzavřen. Ale jiný kraj...
V Řecku zjevně nejsou tak „cimprlich”. V roce 2023 v této zemi zuřil cyklón Daniel, který spolu s následnými záplavami způsobil škody odhadem za asi 50 miliard Kč. To je spousta peněz, nestalo se to ale zrovna včera, tři roky jsou dlouhá doba. Ne ovšem v životech Řeků, ti si dál žijí svou jižanskou „pohodindu” a některé následky Danielova řádění nezačali řešit dodnes. Mezi ty patří u zřícený most poblíž města Larissa nedaleko Paleopyrgosu.
Tento most šel v roce 2023 k zemi, přesněji řečeno k vodě, dodnes se s ním ale neudělalo vůbec nic. Takže uzavírka a objížďka? Ale co vás nemá, místní našli lepší způsob a nikdo jim v tom nebrání, jak informují tamní média.
Na přiloženém videu můžete spatřit vlastně vše - most se sice rozložil na tři části, ve vodě ale leží už roky tak příhodně, že všechny tři díly dál tvoří skoro souvislou trasu. A zbytek si zjevně vyladili místní s kreativitou sobě vlastní. Stát se něco takového snad kdekoli jinde v EU, most bude „zašpérován” a tomu, kdo by se pokusil jej dál jakkoli používat, v tom bude policie bránit i za cenu tvrdých postihů. Řekové, tedy přinejmenším ti s SUV a pick-upy, most dál používají, jako by se nechumelilo. A ještě si dali na místa zlomů upozorňující kuželky, že to tam může trochu houpat.
Je to vlastně vtipné, ale všeho do času... Snad to neskončí jako onehdy v Janově, ani tento most nebude držet takto pohromadě silou vůle věčně.
Most podobném stavu by u nás nikdo použit nemohl, ani kdyby chtěl. To v Řecku... Podívejte se na to sami níže. Ilustrační foto: Pexels/Kristina Bekher, CC0 Public Domain
Zdroj: Larissanet přes Carscoops
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