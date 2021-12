Žena dostala pokutu 1 800 Kč za to, že 12 minut marně hledala místo k zaparkování před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Jako by hledání místa k zaparkování nebylo někdy samo o sobě dost stresující záležitostí, můžete za něj ještě později zaplatit nemalou pokutu. Přesně to se stalo Britce po návštěvě parkoviště společnosti Smart Parking, jeho vychvalovaný systém zjevně selhal.

Parkování se v posledních letech stalo náročnou, stresující a často i velmi drahou záležitostí. Platí to hlavně ve větších městech, jejichž centra jednoduše nejsou nafukovací. Kromě toho se politici často snaží individuální automobilovou dopravu vymýtit, a to i tím způsobem, že redukují počet parkovacích míst. O ta zbylá se tak pomalu strhávají rvačky. A pokud nedojde na konflikt a zmíněné šrámy, pak může pro změnu krvácet vaše peněženka. Není totiž výjimečné, že za párhodinové parkování dáte tolik, kolik by stála rodinná večeře.

Julie Sutcliffe z Velké Británie má nicméně za sebou ještě horší zkušenost. V létě letošního roku totiž vyrazila i s rodinou na dovolenou do Cornwallu. Mimo jiné navštívila i přímořské město Newquay, které bylo v srpnu turisty doslova narvané. Rodinka tak zoufale a zpočátku i marně hledala místo k zastavení. Na úspěch došlo až po návštěvě čtyř nebo pěti parkovišť, přičemž na jednom Julie strávila něco přes 12 minut v naději, že některý z motoristů odjede. To se nicméně nestalo.

Skutečný šok nicméně přišel po návratu z dovolené. Julie totiž od společnosti Smart Parking obdržela pokutu za to, že její parkoviště použila, aniž by za něj zaplatila. Firma totiž skrze svého mluvčího oznámila, že pozemek je soukromý a vjezdem na něj lidé akceptují podmínky jeho užívání. Mimo to je vybaven moderní technologií, jenž zaručuje nalezení volného místa. K tomu ovšem nedošlo, nicméně i tak byla Julie vyzvána k uhrazení 60 liber (cca 1 800 Kč), přestože po parkingu 12 minut jen pomalu kroužila.

Britka uvádí, že pokutu raději zaplatila, neboť „oni jsou velká firma a my jsme jen rodina“. Neznamená to však, že by z přístupu společnosti Smart Parking byla nadšená. „Řekla jsem jim, že jsem ani jednou nezastavila, dokonce jsem ani nevypla motor. Ale naše odvolání bylo zamítnuto. Říci, že jsem znechucená, je slabé slovo,“ komentuje dnes situaci. To lze snadno chápat, zvláště když se provozovatel parkoviště se ohání moderním systémem, který očividně selhal.

Pokuta za použití placeného parkoviště a nezaplacení za něj je v pořádku. Ovšem pokuta za 12minutové marné hledání parkovacího místa? To je skutečně frustrující. Ilustrační foto: Volkswagen

Zdroj: The Mirror

Petr Prokopec

