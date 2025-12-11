Žena jela autem po dálnici a najednou jí na střeše přistálo letadlo. Video zachycuje vše

To si tak jedete po práci domů ve večerní špičce a najednou bum, na střeše máte letadlo. Zní to hrozivě a nevypadá to ani o trochu líp, nakonec ale došlo ke kolizi jen těchto dvou dopravních prostředků, aniž by se komukoli cokoli vážnějšího stalo.

před 11 hodinami | Petr Miler

Foto: Florida Highway Patrol, CC0 Public Domain

Večerní cesty domů po náročném dni v práci nebývají snadné, obvykle ale člověk bojuje jen s vlastní únavou a frustrací z husté dopravy obsluhované často podobně unavenými řidiči. 57letá dáma, která řídila Toyotu Camry z fotek a videa níže, ale navíc musela bojovat i s malým dvoumotorovým letadlem. A nepřeháníme ani trochu.

Vše se odehrálo na floridské dálnici I-95 v pondělí večer tamního času a celý incident zachytila palubní kamera následujícího vozu. Samotný moment nepřišel jako překvapení, neboť pilot Beechcraftu 55 z hlavní fotky ohlásil letové kontrole ztrátu výkonu obou motorů a avizoval pokus o nouzové přistání na dálnici. Samotné řidiče ale bohužel nebylo jak varovat.

Záběry z kamery ukazují, že o banální situaci rozhodně nešlo. Letadlo bez pohonu velmi rychle ztrácelo výšku a kdo ví, jak by dopadlo, kdyby s takovou intenzitou spadlo přímo na dálnici. Takto podvozkem narazilo do střechy vozu, což náraz zmírnilo, přesto byl vůz silně zdevastován a letadlo o podvozek přišlo. Následně v setrvačnosti klouzalo po dálnici v relativně standardní poloze, dokud se nezastavilo u středové bariéry.

Jako zázrakem se incident nedotkl nikoho dalšího a posádka letadla odešla z nehody bez zranění. A ani ona dáma z Toyoty neutrpěla vážnější zranění. Bylo to velké štěstí v neštěstí, pomalu vánoční zázrak, však se toho mohlo stát tolik - už jen uvolněné kolo letadla, které by spadlo do protisměru, mohlo snadno zabíjet. Americký Federální úřad pro letectví (FAA) nyní vyšetřuje, jak se mohlo stát, že letadlu takto selhaly oba motory.


Žena jela autem po dálnici a najednou jí na střeše přistálo letadlo. Video zachycuje vše - 1 - Letadlo pristalo na strese auta Florida 2025 dalnice 01Žena jela autem po dálnici a najednou jí na střeše přistálo letadlo. Video zachycuje vše - 2 - Letadlo pristalo na strese auta Florida 2025 dalnice 02Žena jela autem po dálnici a najednou jí na střeše přistálo letadlo. Video zachycuje vše - 3 - Letadlo pristalo na strese auta Florida 2025 dalnice 03
Florida zas jednou dokázala, že je americkým státem neomezených možností... Foto: Florida Highway Patrol, CC0 Public Domain

Zdroje: Florida Highway Patrol, NBC News

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

