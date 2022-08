Žena neuvěřitelně nezvládla parkování se svým Mercedesem, na výsledek svého počínání bude dlouho vzpomínat před 6 hodinami | Petr Miler

Při pohledu na její operaci, kterou se nezdráháme nazvat Zlomený vůz, rychle pochopíte, proč automobilky do moderních aut instalují tolik zdánlivě absurdních omezení. Někteří lidé zkrátka potřebují ochránit před sebou samými.

Nechceme v nikom podporovat předsudky namířené směrem k jakékoli skupině lidí, soudě podle videa níže ale vtipy o schopnostech asijských řidiček nekolují náhodou. Dáma na záběrech, zjevně Asiatka řídící podle všeho čínskou verzi Mercedesu S generace W204, tak neuvěřitelným způsobem zpackala banální parkovací manévr, že z toho zůstává rozum stát.

Žena před sebou neměla žádný náročný úkol, večer usedla do svého auta s cílem vyjet z výklenku na dvoře, na kterém byl zaparkován. Stačilo nejspíš zatočit kola doleva, pak je srovnat a opatrně vycouvat, popř. popojet kousek vpřed točíc vpravo a pak udělat to samé. Dotyčná začala vlastně dobře, pak ale z nějakého důvodu zapomněla pokračovat rovně a příď posouvala doprava při couvání tak dlouho, až se pneumatika zasekla o jakousi skříňku.

Může se stát, v tu chvíli bylo na místě popojet znovu dopředu a zkusit to znovu, tato dáma se ale rozhodla... odstranit z cesty onu skříňku. I když za ní stejně byla zeď, a tak by to stejně moc nepomohlo. Přesto se do toho pustila, zjistila ale skříňka je za pneumatikou zaseklá tak moc, že nepovolila. Nastoupila tedy zpět do vozu, srovnala kola a zkusila to znovu. Stačilo v tu chvíli zatočit víc doprava a auto by bylo volné, ona ale znovu vyrazila bojovat s onou skříňkou.

A víte co, vyhrála? Skříňka „uhnula”, jenž v autě zůstala zařazená zpátečka, a tak se samo rozjelo. Žena se jej pokoušela zastavit, ale marně, až spadlo do jakéhosi rigolu na kraji parkoviště a muselo tím být značně poškozeno. Podívejte se na to sami, je to značně tragikomické. Pochopíte tím mimo jiné i to, proč vám dnes snad žádné moderní auto s automatem nedovolí couvat s otevřenými dveřmi - myslí si, že chcete vystoupit (třeba posunout skříňku, že?) a omylem necháváte zařazenou rychlost. A tak buď zatáhne brzdu (manuální voliče automatu s elektronickou brzdou) nebo vyřadí na P (elektronické voliče).

Popravdě se divíme, že to tento Mercedes už nemá, je to docela moderní auto a v nových vozech už se toto řešení začalo objevovat před více jak 10 léty. Ale nemá, ke škodě dotyčné. My nad takovými věcmi dávno láteříme, někteří lidé ale skutečně potřebují ochránit hlavně sami před sebou...

Podobný Mercedes třídy C dokázala naprosto zdevastovat během banálního parkovacího manévru žena na videu níže. Co se jí v tu chvíli honilo hlavou, netušíme, ale vzpomínat na to bude asi dlouho. Ilustrační foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Bloodysunday@Reddit

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.