Žena po návratu z dovolené otevřela auto zaparkované před domem, pod kapotou ji čekalo pořádné překvapení

Když necháte auto po delší čas stát na jednom místě, stát se s ním může kde co, to už zkušený motorista čeká. Že jej ovšem po pouhém týdnu najde „přestavěné” na zimní sklad všetečné veverky, to nutně překvapí.

O motor svého auta by se měl zajímat každý z jeho majitelů. Obrazně tomu tak nesporně je, ale ruku na srdce, kolik lidí si dnes jen tak prohlíží pohonnou jednotku? Nadšenci možná, v době skoro unifikovaných plastových krytů motorů ale možná už ani ti ne, pakliže je k tomu nedonutí něčí zvědavost, závada či nutnost doplnění některé z provozních kapalin.

Nevíme, co přesně přimělo kapotu Američanku Kathleen LaForce otevřít motor svého Subaru Forester generace SH po návratu z dovolené, něco se jí ale patrně nezdálo. A je dobře, že byla všímavá. Neboť kdyby se do prostoru motoru nepodívala a prostě nastartovala, má dnes zřejmě po autě. Pohonnou jednotku totiž našla ve stavu v obležení doslova stovkami ořechů ukrytých všude okolo ní. A nebyl to žádný kanadský žertík, její auto si vybrala veverka jako skladiště vhodné pro uschování zásob potravy za zimu.

Spousta vlašských ořechů byla ukryta i v těch nejmenších štěrbinách, zůstává až rozum stát, jak hlodavec dokázal nasoukat své zásoby do tolika úzkých míst. Zvíře se přitom na zimu nemohlo chystat zase tak dlouho, auto stálo na jednom místě už zmíněný týden. Přesto do jeho útrob dostalo tolik ořechů, že se jejich počítaní při pozdějším odstraňování zastavilo až na čísle 558, to je skoro neuvěřitelné kvantum.

Při pohledu na pořízené záběry je vidět, že ani veverkám nemusí být auta cizí a v motoru Foresteru se jedna z nich zabydlela s velkou chutí. Méně nadšená byla z celého příběhu majitelka vozu, ale trochu jinak, než byste čekali - jako fanynce přírody jí bylo líto, že musí veverce zmařit celou její předchozí práci. Takto se na věc asi bude dívat málokdo, obecně je ale celý případ varovný i u nás. Také v Česku podzim hlásí o slovo s velkou vervou a motorové prostory aut budou lákat nejen veverky, ale i kuny a další zvěř více než dříve. Občasná preventivní kontrola motoru tedy bude na místě.

