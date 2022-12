Žena si spletla zamrzlý vodní kanál se silnicí. Jelo se jí pěkně, dokud nezjistila, že asfalt by se neprobořil

Petr Prokopec

No řekněte sami, nevypadá to jako silnice mezi chodníky? Žena si zjevně za minimální vánoční dopravy neuvědomila, kam se s autem může a nemůže vydat, a tak si to štrádovala po zamrzlém vodním kanálu. Dokud neskončila pod jeho hladinou.