Ženě před 26 lety ukradli auto, teď se objevilo. Policie jí hrozí pokutou za to, že ho nechává na místě nálezu

„Myslela jsem si, že je to vtip,“ říká dotyčná na to, jak se k ní zachovala policie. Ta navzdory tomu, že dotyčná krádež ihned nahlásila, nezjistila nikdy nic. A teď chce trestat majitelku za to, že vůz byl schován na místě, kde nemá co dělat?

Důvěra lidí v policii na mnoha místech světa postupem času klesá. Není se čemu divit, policisté nezřídka jako by jen toužili za každou cenu něco udělat, někoho potrestat a případ nějak uzavřít místo toho, aby se snažili dobrat spravedlnosti. Platí to pro rozličné složky policie od té dopravní až po struktury řešící složité trestní kauzy. A nejhorší je, že když se jasně ukáže, že v tom či onom případě policisté zřetelně pochybili, státní aparát místo napravení chyby jako by investoval energii hlavně do toho, aby vadné jednání zakamufloval či jinak ospravedlnil.

Děje se to prakticky všude, jak ukazuje i případ Emi Carrasco. Tato Francouzka si po svatbě se svým manželem Manolem koupila Opel Kadett, který byl jejich prvním společným vozem. S ním pár vyrazil v roce 1997 na dovolenou do Španělska, tam jim však 5. srpna bylo auto ukradeno. Žena pochopitelně vše oznámila na policii, ta ale po dlouhých šestadvacet let s případem nepohnula. Zlom přišel až letos a paní Carrasco zanechal v hlubokém šoku.

Španělská policie jí totiž 17. ledna oznámila, že odcizený vůz objevila u vesnice Riudecanyes ležící kousek u Tarragony. Nalezeno bylo ležící na střeše v mokřinách, které byly v průběhu let vysoušeny. Právě to vedlo k objevu vraku, strážci zákona tedy zatím na případu nemají jedinou zásluhu. Místo toho se totálně zdiskreditovali, neboť ženě oznámili, že pokud jej nenechá odtáhnout, může čelit pokutě za to, že vůz ponechala tam, kde nemá. „Myslela jsem si, že je to vtip,“ uvedla Francouzka v reakci na krok policie.

O ten se ale nejednalo, místo toho musela paní Carrasco dokazovat, že jí auto skutečně bylo ukradeno a celá věc byla řádně nahlášena místní policii, protože to sama nebyla schopna dohledat. Ta následně oznámila, že znovu otevírá vyšetřování. Když si nicméně uvědomíme, že strážci zákona s případem po celou dobu nepohnuli a k objevu auta vedlo jen větší sucho, nejsme si příliš jisti, že by jejich snaha vedla k čemukoli jinému než k plýtvání peněz daňových poplatníků.

Pokud policisté a politici chtějí, aby v ně lidé měli důvěru, pak je vskutku třeba, aby došlo na zásadní revizi celého systému. Zvláště dnes, v době digitalizace, kdy by mělo stačit pár ťuknutí do klávesnice, a centrální registr vám rázem odhalí, že auto spočívající střechou dolů v močálech bylo ukradeno. A že tedy opravdu není na místě hrozit pokutou někomu, komu jste za celých 26 let nepomohli.

Francouzce ve Španělsku na dovolené ukradli Opel Kadett z roku 1988. Policie po dlouhých 26 let neudělala naprosto nic. Až poté, co došlo na vysušení močálů v místě krádeže a vrak se objevil ležící na střeše, strážci zákona ženě zaslali výzvu, aby jej nechala odtáhnout. Jinak jí hrozí pokuta, protože auto na tomto místě nemá co dělat. Ilustrační foto: Opel

El cotxe que li van robar fa 26 anys, al descobert per la sequera: "Em pensava que era broma"https://t.co/2wQfq15gGk pic.twitter.com/smE6wXTHnl — 324.cat (@324cat) January 10, 2024

Zdroj: 324.cat

Petr Prokopec

