Zima v zimě zas jednou překvapila všechny. Hasiči zveřejnili fotky „největší nehody, u jaké kdy zasahovali"

Za normálních okolností zaskočí člověka určitá věc jednou, tahle má ale tu magickou moc zaskočit ty samé lidi každý rok znovu. A to přesto, že ani jednou nepřijde jako skutečné překvapení. Následky jsou někdy drsné.

včera | Petr Miler

včera | Petr Miler

Zima v zimě zas jednou překvapila všechny. Hasiči zveřejnili fotky „největší nehody, u jaké kdy zasahovali”

Foto: Riley Fire Department, CC0 Public Domain

Za normálních okolností zaskočí člověka určitá věc jednou, tahle má ale tu magickou moc zaskočit ty samé lidi každý rok znovu. A to přesto, že ani jednou nepřijde jako skutečné překvapení. Následky jsou někdy drsné.

„V Praze kalamita jak na Sibiři. Tři centimetry sněhu - a u Muzea čtyři!” zpívá se v písničce Jarka Nohavici, která se ještě před rozmachem sociálních sítí šířila hromadnými maily někdy před 20 roky. Už tehdy si ostravský bard utahoval z neschopnosti lidí reagovat na jakkoli náročnější zimní podmínky. A víte, co se od té doby změnilo? Lautr nic - ani v Česku, ani na spoustě jiných míst světa.

Je to fascinující fenomén, ale kdybyste si pročetli archiv internetových zpráv, najdete snad v každém roce články typu: „Řidiče překvapila sněhová nadílka.” Nebo: „Silničáře zaskočil příchod zimy.” Jistě, někdy přijde zima nečekaně, třeba když zasněží na konci dubna nebo začátkem září, tam se dá chápat leccos. Ale teď? Pravda, astronomická zima není, ale jinak se mezi lidi říká „zima” čemukoli od listopadu do února, někdy i dál na obě strany. A v zimě bývá... zima.

Ani to nepopírá možnost překvapení, v minulých dnech ale mrzlo a sněžilo poté, co média všeho druhu plnily dnes asi nejsenzačnější zprávy o počasí. Nikdy jsem nerozklikl ani jednu, přesto mám mobil plný odkazů na legračně pojmenované články o tom, jak „počasí chytrá brutální otočku”. Takže se to čte, kdekdo to tedy ví. A lidé jako silničáři to musí sledovat z profesionální povinnosti. Přesto jsou nakonec všichni „překvapeni”.

Čest výjimkám v obou táborech, minulý týden jsem byl ale zas jednou konsternovaný z toho, že když večer začal intenzivně sněžit, do rána se nikdo neobtěžoval silnice připravit na ranní provoz. A samotný ranní provoz? Na silnicích byl nějaký sníh, dalo se po nich ale jet víceméně povolenými rychlostmi. Většina lidí přesto jela 40 km/h, někteří i pomaleji. A přesto takoví občas nabourali, po čemž už se ani čtyřicítkou nejelo...

Něco takového se muselo seběhnout i na silnici mezistátní silnici I-70 v americké Indianě, příznačně poblíž města zvaného Terre Haute (otrocky z francouzštiny Vysoká země), kde došlo k řetězové havárii, do níž se připletlo víc jak 100 aut. Ze záběrů hasičů se nezdá, že by sněhu bylo o moc víc než v Nohavicově songu, nedostatečně upravená silnice a nepřipravení řidiči (takže samý překvapený) ale udělali své. Podle fotek to vypadá na slušné rošambo, nárazy se ale naštěstí odehrály v nižších rychlostech, a tak nikdo nepřišel ani k velkým zraněním.

Přesto to nebyla banalita. Hasiči z Riley říkají, že jde „největší nehodu, u jaké kdy zasahovali”, přes 100 aut takto v klinči skončí málokdy. Odtáhnout ale nakonec bylo nutné „jen” 45 osobních vozů a 12 náklaďáků, takže škody na velké části uvízlých aut byly malé, pokud vůbec nějaké. Berme to jako poučení. Třeba poučení nenechat se překvapit zimou. A pokud si nemůžete pomoci, tak v zimě nejezděte, jeden řidič neschopný vypořádat se s takovými podmínkami může snadno zdržovat tisíce jiných (a ohrožovat i sám sebe), to za to přece nestojí.


Zima v zimě zas jednou překvapila všechny. Hasiči zveřejnili fotky „největší nehody, u jaké kdy zasahovali” - 1 - Terre Haute Indiana I-70 nehoda Riley FD volne 01Zima v zimě zas jednou překvapila všechny. Hasiči zveřejnili fotky „největší nehody, u jaké kdy zasahovali” - 2 - Terre Haute Indiana I-70 nehoda Riley FD volne 02Zima v zimě zas jednou překvapila všechny. Hasiči zveřejnili fotky „největší nehody, u jaké kdy zasahovali” - 3 - Terre Haute Indiana I-70 nehoda Riley FD volne 03Zima v zimě zas jednou překvapila všechny. Hasiči zveřejnili fotky „největší nehody, u jaké kdy zasahovali” - 4 - Terre Haute Indiana I-70 nehoda Riley FD volne 04Zima v zimě zas jednou překvapila všechny. Hasiči zveřejnili fotky „největší nehody, u jaké kdy zasahovali” - 5 - Terre Haute Indiana I-70 nehoda Riley FD volne 05Zima v zimě zas jednou překvapila všechny. Hasiči zveřejnili fotky „největší nehody, u jaké kdy zasahovali” - 6 - Terre Haute Indiana I-70 nehoda Riley FD volne 06Zima v zimě zas jednou překvapila všechny. Hasiči zveřejnili fotky „největší nehody, u jaké kdy zasahovali” - 7 - Terre Haute Indiana I-70 nehoda Riley FD volne 07Zima v zimě zas jednou překvapila všechny. Hasiči zveřejnili fotky „největší nehody, u jaké kdy zasahovali” - 8 - Terre Haute Indiana I-70 nehoda Riley FD volne 08Zima v zimě zas jednou překvapila všechny. Hasiči zveřejnili fotky „největší nehody, u jaké kdy zasahovali” - 9 - Terre Haute Indiana I-70 nehoda Riley FD volne 09
Slušný kulečník s auty rozjeli řidiči se silničáři na silnici I-70 v Indianě. První dodali vozy a neschopnost reagovat na nastalé podmínky, druzí řádně promazané hřiště. Foto: Riley Fire Department, CC0 Public Domain

Zdroj: Riley Fire Department

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

