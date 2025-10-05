Zlatan Ibrahimovič si k narozeninám nadělil další nové Ferrari, stálo ho přes 90 milionů Kč

Co si budeme povídat, zámožného člověka je těžké potěšit darem v podobě čehokoli materiálního, na tomto poli si dotyčný musí obvykle vystačit sám. A Zlatan se zase jednou nezklamal. Tentokrát k sobě byl opravdu štědrý a nadělil si vůz, nad nímž se rozplývá i Lewis Hamilton.

včera | Petr Miler

Foto: Ferrari

Zlatan Ibrahimovič už se kopáním do míče a svých soupeřů neživí, strádat ale asi nebude. Za svou opravdu dlouhou kariéru v profesionálním fotbalu si jednak vydělal dost peněz přímo, svým herním stylem i vystupováním si ale nadělal také hromadu fanoušků, kteří jej budou sledovat i jako vysloužilého veterána. A to logicky dává prostor k tomu vydělávat si různými reklamními kejklemi snadno ještě víc peněz. Ambasadorem Volva už není, to teď nemůže vystát, najde se ale dost jiných firem, které se s ním rády podělí o trochu svých reklamních rozpočtů.

To je také důvod, proč Zlatan nepolevuje ve své dlouholeté tradici, kdy si ke svým říjnovým narozeninám sám naděluje nové auto. A někdy i dvě. Dokonce postupně přidává, neboť dříve šlo o „obyčejná” Ferrari, pak o vrcholné modely a nyní se jedná o to nejlepší, co v Maranellu vzniká - Zlatan se aktuálně na svém Instagramu pochlubil tím, že letos si nadělil nové Ferrari F80, pochopitelně navržené jemu na míru.

Nás samotné toto auta dvakrát nenadchlo a nejsme zdaleka sami, Lewise Hamiltona ale ano. A „Ibracadabra” je na tom zjevně podobně. Ke svým „hamiltonovským” (tedy 44.) narozeninám si tak Zlatan po řádění v konfigurátoru dopřál vůz v (na modely s písmenem F ve znaku) docela neobvyklé šedé barvě Grigio Scuro. Další specifikace neznáme, techniku ale ano - třílitrový motor V6 s výkonem 900 koní a dva elektromotory k tomu s 300 koňmi celkem znamenají stovku za 2,15 sekundy a maximální rychlost 350 km/h.

Taková věc logicky nevyjde levně, F80 začíná s cenou na 3,6 milionu euro a pár příplatků ji „v českých na stole” snadno vyšroubuje daleko za hranici 90 milionů Kč. U Zlatana bude v dobré společnosti, švédský fotbalový bůh vlastní mimo jiné modely Enzo, LaFerrari, Daytona SP3, Monza SP2, SF90 Stradale, SF90 XX, 812 Competizione A, F430 nebo Purosangue. A řadu dalších aut jiných značek. Takže... Všechno nejlepší?!


Zlatanovi by rudo-černá F80 už vzhledem k jeho angažmá v AC Milán slušela, nakonec ale vybral jinou, vlastně docela nenápadnou specifikaci. Ilustrační foto: Ferrari

Zdroj: Zlatan Ibrahimovič@Instagram

Petr Miler

