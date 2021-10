Zlatan Ibrahimovič si k narozeninám nadělil auto za skoro 13 milionů, má ho jen hrstka lidí před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Ferrari

Závidíte? Nezbude než vytáhnout míč ze skříně a začít kopat, ani švédskému fotbalistovi balkánského původu nespadlo do klína nic zadarmo. Ke svým 40. narozeninám si tak nadělil nejdražší Ferrari dneška.

Kolega z redakce říká, že ty nejlepší dárky si musíte nadělit sami, protože jen vy skutečně rozumíte svým potřebám. A jen vy do sebe budete investovat více než kdokoli jiný. Zní to sobecky i depresivně naráz, ale ruku na srdce, je to pravda. Problém je jen v tom, že přes ochotu investovat do sebe maximum může mít člověk problém s tím, kde vzít peníze na věci, které byste si opravdu přáli.

Tento problém neřeší Zlatan Ibrahimovič, jeden z nejlepších fotbalových útočníků všech dob, který momentálně kope za AC Milán. Vydělá si tam 7 milionů euro za rok, tedy asi 177 milionů Kč, což je dost peněz na... kde co. A i kdyby ne, nevydělává si podobné částky prvním rokem, takže jeho celkové jmění je dnes odhadováno na 4,2 miliardy Kč.

Ibrahimovič včera oslavil své 40. narozeniny, což je jistě významné jubileum. A asi se nechtěl potýkat se smíšenými pocity, až mu přátelé přinesou svetr na zimu a láhev něčeho ostřejšího. Na svém Instagramu si tak všechno nejlepší popřál sám a pochlubil se dárkem od sebe - novým Ferrari SF90 Spider. Podle všeho ve zlaté barvě, pokud Zlatan I. zveřejnil fotku své konkrétní konfigurace a nikoli jeden z prezentačních záběrů (zde se to jednoznačně nepozná).

Vskutku výjimečný stroj v ceně od 500 milionů euro (12,7 milionu Kč) si může dovolit skutečně jen hrstka lidí na celém světě - loni si jej koupilo pouhých 38 zákazníků Ferrari, což značí exkluzivitu i mezi 9 119 loni prodanými Ferrari. V Itálii jej ale za to jistě pochválí, však co k této zemi patří vedle různých pochutin více než supersporty a fotbal?

Dodejme, že Ferrari SF90 Spider bylo představeno veřejnosti už skoro před rokem jako skutečný vrchol kusově neomezených modelů značky. Hybridní pohon vozu se stará o celkový výkon 1 000 koní, který stačí na zdolání 100 km/h za pouhých 2,5 sekundy, sprint na 200 km/h je minulostí za 7 sekund. Střecha, která se se zavře a otevře za 14 sekund, tedy v mezičase bezpečně stihne uletět... To je samozřejmě vtip, Ibrahimovič ale o své koupi jistě nežertuje, výjimečných Ferrari už má několik.

Ferrari SF90 Spider je působivé auto, Zlatan Ibrahimovič si ke svým 40. narozeninám koupil podobné. Ilustrační foto: Ferrari

Zdroj: Zlatan Ibrahimovič@Instagram

