Zlatan Ibrahimovič si sám dal k narozeninám dvě auta za 70 milionů Kč, má je jen hrstka lidí

/ Foto: Ferrari

Pokud vás už teď přemáhá závist, nezbude než vytáhnout míč ze skříně a začít kopat, ani švédskému fotbalistovi balkánského původu nespadlo do klína nic zadarmo. Ke svým 41. narozeninám si nadělil hned dvě z nejdražších Ferrari současnosti.

Někteří říkají, že ty nejlepší dárky si musíte nadělit sami, protože jenom vy skutečně rozumíte svým vlastním potřebám. A jen vy do sebe budete investovat více než kdokoli jiný. Zní to sobecky i depresivně naráz, ale ruku na srdce, něco na tom je. Problém je jen v tom, že přes ochotu investovat do sebe maximum může mít člověk problém s tím, kde vzít peníze na věci, které byste si opravdu přáli.

Tento problém neřeší Zlatan Ibrahimovič, jeden z nejlepších fotbalových útočníků všech dob, který momentálně kope za AC Milán. Vydělá si tam 7 milionů euro za rok, tedy asi 172 milionů Kč, což je dost peněz na... kdeco. A i kdyby ne, nevydělává si podobné částky prvním rokem, takže jeho celkové jmění je dnes odhadováno na 4,7 miliardy Kč.

Ibrahimovič v pondělí oslavil své 41. narozeniny a asi se nechtěl potýkat se smíšenými pocity, až mu přátelé přinesou svetr na zimu (letos možná dva) a láhev něčeho ostřejšího. Na svém Instagramu si tak všechno nejlepší popřál sám a pochlubil se dárkem od sebe - dvěma novými Ferrari. A nejsou to jen tak obyčejné modely, typy Ferrari Daytona SP3 a 812 Competizione A (A jako Aperta, tedy otevřená verze) patří mezi obtížně dostupné stroje pro vyvolené, zejména pak ten první jmenovaný.

Vskutku výjimečná auta jej přišla na asi 70 milionů Kč bez jediného příplatku, něco takového si může dovolit skutečně jen hrstka lidí na celém světě . V Itálii jej za to ale jistě pochválí, však co k této zemi patří vedle různých pochutin více než supersporty a fotbal? Oba vozy si můžete prohlédnout níže ve žluté barvě, Zlatan dal podle všeho přednost bílé a červené. Pod kapotou obou vozů se skrývá stále ještě atmosféricky plněný motor 6,5 V12 s 840 koňmi, což z nich dělá jistě i zajímavou investici. A Ibrahimovič ale o daru pro sebe sama jistě nežertuje - výjimečných Ferrari už má několik a k narozeninám si je dává docela pravidelně.

Zlatan Ibrahimovič si k narozeninám dává obvykle jen jedno auto, tentokrát si ale nadělil dvě. Model 812 Competizione A zřejmě dostane velmi brzy a zkrátí mu čekání... Foto: Ferrari



...na model Daytona SP3, jehož dodávky teprve začnou. Foto: Ferrari

