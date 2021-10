Zločinci nechtěně stvořili nejlepší reklamu na techniku Hyundai, přelstili policii přes použití taseru včera | Petr Miler

Dokážeme si představit nespočet lepších využití této schopnosti, čistě z technického hlediska je ale velmi působivá i v takové roli. Hyundai stačil kontakt jediného kola se zemí, aby dokázalo z podélného parkování vyjet přes policejní auto.

Automobilky se v poslední dekádě, dekádě a půl rády chlubí tím, jak jejich systémy dokáží pracovat s rozdělováním výkonu mezi jednotlivá kola. Patrné je to zejména u vozů s pohonem 4x4, které dříve nebylo těžké nachytat na švestkách tím, že jste část kol nechali stát na velmi kluzkém povrchu. Tehdy vůz nebyl schopen využít trakce zbývajícího kola či dvou (a kolikrát ani tří) a stál dál na místě, i když se v reklamách chlubil schopností vyjet div ne na Kilimandžáro.

Upřímně, v praxi jsou situace, kdy se kola nachází na povrchu s dramaticky odlišnou adhezí, velmi raritní, ale stát se mohou. To třeba když několik kol zůstane na ledu či uklouzaném sněhu a vůz si musí vystačit s adhezivnějším povrchem pod těmi zbývajícími. Především na internetu se z toho stalo velké téma a byl jsem účasten řady prezentací automobilek, které v reakci na to předváděly, jak jejich vozy s takovými situacemi nemají problém. Například BMW takto rádo prezentuje svůj xDrive, kdy na jakési opičí dráze dostane do vzduchu tři kola ze čtyř, systém postupně zjistí, že musí všechen výkon dostat na to zbývající a s pomocí brzdění odlehčených kol to postupně dokáže. Chvíli mu to trvá, ale dokáže to a místo opustí.

Je to ale pořád jen simulace, při níž se auto nemusí prát s přílišným odporem. A pořád má možnost poslat výkon na kterékoli ze čtyř kol. O poznání působivější představení převedlo Hyundai Sonata, tedy vůz s pohonem jen přední osy, v rukou newyorských kriminálníků. Ti poněkud neprozřetelně zaparkovali na místě, kde nesměli a když se je vydal kontrolovat policista, ucítil prý zápach marihuany. Celou posádku tří mužů tak vyzval k vystoupení, uposlechl ale jen řidič, jeden ze spolujezdců sedl za volant a chtěl s autem zmizet.

Jeho situace byla zdánlivě bezvýchodná, neboť policejní vůz blokoval výjezd z řady podélně zaparkovaných aut, navíc policista při snaze jej zastavit použil taser. Řidič ale byl i tak schopen s vozem z místa odjet doslova přes policejní vůz, a to i když Sonatě zůstávalo na zemi jediné hnané kolo ve značném náklonu. I vozy s předním pohonem dnes používají elektronické uzávěrky diferenciálů a u Hyundai zjevně funguje tak dobře, že dokáže dostat na jedné kolo dost výkonu k přejetí jiného auta i v hodně neoptimální poloze. To je skutečně působivé.

Ani policista zjevně nepředpokládal, že by zoufalý pokus o ujetí mohl skončit jinak než fiaskem, a tak nebyl schopen adekvátně reagovat. Zbytek party tak z místa zmizel, auto nechal zaparkované o pár bloků dále a odešel po svých. Najít se je nepodařilo dodnes. U zadrženého „původního řidiče” byly nalezeny falešné kreditní karty a zařízení na jejich kopírování, takže o žádné svatoušky jistě nešlo. Ostatně na něj už byl vydán zatykač v souvislosti s jinými zločiny. I takoví lidé ale někdy mohou ukázat schopnosti auta v dobrém světle, nakonec se na to podívejte sami na videu níže.

Hyundai Sonata se u nás dnes už neprodává, v USA je to ale nadále žádaný vůz. Je hlavně levný, jeho technika je ale evidentně i tak propracovaná - přejet jiný vůz s použitím jediného hnaného kola na silnici chce velmi dobrý systém rozdělování výkonu mezi jednotlivá kola. Ilustrační foto: Hyundai

