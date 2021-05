Zloděj se pokusil ukrást zdánlivě tuctovou dodávku, vybral si ale opravdu špatnou oběť před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: UFC Press Center

Asi nemusíme říkat, že krást věci jiným je špatné a člověk tím riskuje dobře známé následky. Krom takových ale může rána přijít i odjinud, než jí čekáte, v tomto případě skoro doslova.

Hrajte hloupé hry, vyhrajete hloupé ceny, říkají Američané. Na pokusy živit se zločinem sedí tato fráze skoro dokonale, neboť krást věci je prostě loterie. Může skončit tak, že se zmocníte něčeho cizího a nikdy se na to nepřijde a vy skutečné zbohatnete. Mnohem pravděpodobnější ale je, že vás dříve nebo později dostihne spravedlnost a půjdete za to sedět. Nebo dostanete ránu, že si sednete hned.

Přesně to se přihodilo zatím blíže neidentifikovanému, na videu a fotce níže zachycenému zloději, který se pokusil zmocnit modrého Fordu Transit. To nevypadá jako auto, které by měl někdo bůhvíjak chránit - obvykle jde o dodávky sloužící pro účely rozvozu zboží firmami, které bývají dobře pojištěné, prostě se ztratí a nikdo krom pojišťovny si z toho hlavu nedělá. Tato ale ke smůle onoho lapky patřila člověku, který si Derrick Lewis.

Znalí budou vědět, o koho se jedná už podle jména, těm ostatním řekneme, že jde o šampiona UFC v těžké váze, tedy mistra „vémoloidních” zápasů, při kterém se dospělí lidé mlátí před zraky davů jako ve starověku. Nemůžeme říci, že bychom takové věci sledovali, dokážeme si ale představit, že když vám takový člověk dá ránu, s největší pravděpodobností půjdete k zemi. A přesně to se „poštěstilo” onomu zloději.

Když se zkoušel do Transitu dostat, všiml si jej sám Lewis a bez váhání začal bránit svůj majetek. Podle jeho nyní už smazaného příspěvku na Instagramu stačila jedna rána a zloděj byl KO. Poté už zápasník jen zavolal policii, která se o dotyčného postarala, dokonce se dočkal i menšího ošetření a bez odporu putoval za katr, jak dokumentuje tentokrát stále dostupný instagramový příspěvek opět přímo od Lewise. Skoro se chce parafrázovat Petra Spáleného, že zloděj ve své hloupé hře vyhrál první cenu - neobyčejnou ránu.

Derrick Lewis nevypadá jako člověk, se kterým byste se chtěli potýkat v roli zloděje. Právě takový kontakt s ním skončit konckoutem na první dobrou. Foto: UFC Press Center

Zdroj: MMA Junkie

Petr Miler