Zloděj zkusil ukrást auto odstavené před obchodem, vybral si ale velmi špatnou oběť

/ Foto: UFC Press Center

Na svůj čin se navíc nepřipravil ani trochu, a tak odešel z místa činu stylem, kdy i sedlákům od Chlumce mohl závidět úspěch.

Slušní lidé nekradou, takhle je to prosté. Bohužel, všichni lidé nejsou slušní a ti, kteří nemají problém brát věci jiným, často svou drzostí parazitují na jakési jejich naivitě a neschopnosti se účinně bránit. Občas ale narazí a blíže neidentifikovanému lapkovi se před pár dny poštěstilo právě to. A uvozovky kolem slova poštěstilo nepoužíváme záměrně, neboť vlastně může ještě mluvit o dobrém konci.

Co se stalo? U obchodu v americkém Denveru zastavil řidič Hondy Civic s tím, že si dovnitř zaběhne jen pro něco k pití. Můžete označit za hloupé, že auto nechal v horkém dnu nastartované a nezamčené (většina vozů takovou kombinaci neumožňuje) kvůli klimatizaci, ale tohle odmítáme kritizovat. Fakt, že necháte někde něco stát, přece neznamená, že si to někdo jiný může vzít, jakkoli pochopitelně jde o hozenou rukavici.

Ze strany majitele ale šlo spíše o neznalost než naivitu, neboť žil v tom, že když si s sebou vezme klíček od vozu, s autem odjet nepůjde, což pochopitelně není pravda. Tak či onak auto zůstalo chvíli bezprizorní a okamžitě toho využil jeden z přítomných. Do auta nasedl a jistě s ním chtěl odjet, trvalo mu to ale o trochu déle, než by bylo vhodné. A majitel byl s pitím rychle zpět.

Za jiných okolností by to zloději mohlo být jedno, neboť většina lidí by jen s údivem zůstala stát a neriskovala kontakt s podobným živlem. Majitelem vozu ale byl zápasník UFC Jordan Williams, sice nevelký chlapík soutěžící ve velterové váze, ale duší pořád bijec. A tak na zloděje vystartoval, z auta ho doslova vytáhl a jednu mu ubalil. Že dotyčný raději okamžitě mizel, není divu, každá vteřina navíc na místě mohla bolet.

Jak se později ukázalo, zloděj byl nejen tak hloupý, že krade, ale dokonce tak hloupý, že vyrazil krást auto, u nějž nevěděl, jak se povoluje ruční brzda. A než to zjistil, zaslouženě jednu schytal. Nemáme rádi násilí, pochopitelně, ale bránit se zloději tímto způsobem jistě není nic neadekvátního - možná si následky tohoto setkání bude pamatovat víc než pár měsíců strávených ve vězení.

Jordan Williams nevypadá jako přátelský člověk a pokusit se ukrást auto zrovna jemu ale nebylo pro zloděje ani trochu dobré rozhodnutí, jak můžete vidět na videu níže. Foto: UFC Press Center

Zdroj: Jordan Williams@Instagram

