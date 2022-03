Zloději aut dokázali prchnout před policií, ani nevěděli jak, jejich divoký manévr zachytila kamera před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Genesis

Štěstí přeje připraveným, říká se, někdy ale štěstěna políbí i ty, které by neměla. Takto lze hovořit o zlodějích aut, kteří prchali před spravedlností a naprosto ztratili kontrolu nad vozem. Paradoxně jim to ale pomohlo zmizet.

Scénu jako z hollywoodského filmu nedávno zažilo americké St. Louis. Jedna z bezpečnostních kamer na ulici Gran Boulevard zachytila, kterak řidič černého sedanu, podle všeho Genesisu G80, naprosto ztratil kontrolu nad vozem ve vysoké rychlosti a stále velmi prudce vlétl do zdi pobočky sítě obchodů Dollar General. Kdo by ovšem čekal, že půjde o tragický důsledek omylu chybujícího, ale jinak nevinného řidiče, byl by na omylu.

Jak se později ukázalo, posádkou vozu byli údajní zloději aut, kteří v tomto, městskému provozu zřetelně nepřiměřeném kalupu, prchali před spravedlností. Auto až nepochopitelným způsobem dostali do rotace a do zdi obchodu vlétli jeho zadní částí. Zeď to navíc nebyla dvakrát fortelná, a tak se po nárazu auta zbortila a vůz nechala zajet až dovnitř obchodu.

Posádce vozu se díky tomu nic nestalo a i spousta lidí okolo měla velké štěstí, že nebyli zraněni. Poblíž místa nárazu šli dva chodci, po Gran Boulevardu jelo několik aut, v obchodě mohli být lidé, doslova letící Genesis ale všechny minul. Zloději pak dlouho neváhali a z místa prchli po svých, přičemž ironií osudu je, že jim celá jinak nepříjemná událost nejspíše zachránila krk.

Kdyby ujížděli a ujížděli, spravedlnost by si je s největší pravděpodobností našla, takto nabourali v době, kdy se dočasně ztratili policii z dohledu a místo opustili po svých, aniž by byli jakkoli blíže identifikováni - nevýrazné oblečení a dnes tak obvyklé obličejové masky to znemožnily. Štěstí v neštěstí, jinak to nejde nazvat. Podívejte se na to sami, vlastně ani v oněch hollywoodských filmech tak odvážné a věrohodné scény obvykle nespatříte.

Zřejmě podobným Genesis G80 Sport dokázali zloději aut ani ne tak ujet policii, ale spíše s ním spektakulárně nabourat ve správný čas a pak opustit místo po svých. Foto: Genesis

Zdroj: Reddit

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.