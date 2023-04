Zloději ukradli pilotovi Formule 1 hodinky a pokusili se mu zmizet na motorce a autem, naběhli si před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Scuderia Ferrari, tiskové materiály

Možná by to ještě dávalo smysl, kdyby oni jezdili Bugatti a on měl k dispozici Škodu Fabia, tady se ale věci měly spíše naopak. Lze pochopit, že hodinky za víc jak 7 milionů Kč jsou velké lákadlo, tohle ale nebylo moudré.

Charles Leclerc je jedním z nejlepších automobilových jezdců své generace. Vrstevník Maxe Verstappena to prokazuje už léta v nejrůznějších soutěžích, v posledních letech pak ve Formuli 1, kde byl loni prakticky jako jediný schopen nizozemskému šampionovi pravidelně konkurovat. Je to navíc nejen velmi talentovaný pilot, z jeho vystupování je patrné, že nepostrádá inteligenci, která není vždy vrcholovým sportovcům vlastní. Přelstít takového člověka, navíc za pomoci auta a motorky... To chce odvahu.

Přesně o to se pokusili zloději, kteří loni v dubnu ukradli Leclercovi hodinky Richard Mille v hodnotě 7,2 milionu korun. Psali jsem o tom tehdy proto, že zloději vymysleli lest, která působila jako z filmového scénáře - Leclerca si našli, předstírali fanoušky, kteří se domáhají podpisu a ve vyvolané tlačenici mu hodinky sebrali přímo z ruky. Samo o sobě to stačí na pozoruhodnou zápletku, jak se ale nyní ukazuje, nebyl to zdaleka celý příběh.

Policie až nyní kriminálníky dostihla a zadržela, a tak vypustila další detaily týkající se krádeže. A zveřejnila video, na kterém vidíme části celého děje. Zloději si Leclerca vyhlédli díky jeho nápadnému služebnímu Ferrari 488 Pista, díky němuž ho mohli následovat v šedém SUV. Až poté, co na příhodném místě zastavil, spáchali celý zločin nejen za pomoci tohoto auta, ale také skútru, který jim měl pomoct odvézt lup do bezpečí. Až nyní se dozvídáme nejen to, ale také fakt, že Leclerc si krádež uvědomil, sedl do svého Ferrari a zloděje začal pronásledovat sám.

Ujet pilotovi F1 v ostrém Ferrari za pomoci obyčejných dopravních prostředků je skoro nemožné, a tak není divu, že se Charles L. dokázal zlodějů držet až na místo, kde mu vše docvaklo - ono šedé SUV bylo součástí plánu, ve kterém jeho hodinky znovu skončily. Nečekejte v tomto případě nějaký pokus o přímo konfrontaci jako z akčního filmu, Leclerc kolem auta pouze projel, poznamenal si značku a podle policie to byly právě tyto informace, které nakonec dovolily zloděje dopadnout a mít proti nim dostatečně přesvědčivé důkazy pro jejich obvinění. Inu, boží mlýny melou. A v tomto případě mlít snad i musely, zloději si svým plánem docela naběhli. Podívejte se na další střípky celého příběhu na videu níže.

Charles Leclerc přišel loni v dubnu o hodinky dost spektakulárním způsobem. Podobně spektakulárním způsobem ale pomohl tomu, že jejich zloději byli dopadeni. Foto: Formula 1/Richard Mille, tiskové materiály

Zdroj: Arma dei Carabinieri

Petr Miler

