Zloději našli nový způsob, jak vykrádat BMW bez spuštění alarmu, majitele přivádí k šílenství

/ Foto: Castelinoz, publikováno se souhlasem

Jako by nestačilo, když ráno přijdete k autu a zjistíte, že v jeho interiéru chybí klíčové díly klidně za stovky tisíc korun, může být i hůř. Nový způsob vykrádání bavorských modelů znamená také totální devastaci dveří.

Trochu to připomíná text jedné počeštělé písně Eminema o tom, jak se někdo dostal do nedobytného trezoru otvírákem na konzervy. Ale humor stranou - velmi podobný způsob funguje i na moderní BMW. Potvrzuje to jeden velmi smutný případ z Nizozemska, o který se podělil majitel trojkové řady minulé generace F30 na Redditu. A i když jeho příspěvek moderátoři z nějakého důvodu odstranili jako závadný, podařilo se nám s ním spojit a také s pomocí dalších poškozených zjistit víc.

Člověk, který si na webu říká Castelinoz, přišel jednoho rána ke své trojce a nestačil se divit - v jejích dveřích objevil díru skutečně nikoli nepodobnou té, která zůstane v konzervě od sardinek poté, co je zdlábnete k svačině. Jeho první myšlenkou pochopitelně bylo, že někdo vůz záměrně poškodil, ale ouha, o to tu vůbec nešlo. Ještě větší spoušť můžete vidět na jeho fotce zevnitř. Interiér byl doslova vykraden a zmizelo z něj vše, co mělo cenu. Digitální displej přístrojovky, rozhraní infotainmentu, volant, panel ovládání rádia a ventilace, dokonce část obložení... Tohle jsou snadno díly za stovky tisíc korun, jen nová digitální přístrojovka přijde na skoro 50 tisíc.

Může se zdát, že otevírat auto takto brutálním způsobem může jen neznaboh, což bychom snad i podepsali, ale zase tak primitivní cesta to není. Jak potvrdil okradený i další dříve poškození majitelé moderních BMW, zloději takto postupují promyšleně s tím, že jde o cestu, jak auto otevřít a nespustit jeho alarm. Správně navrtanou dírou dokážou nejen otevřít dveře (což jde i elegantněji), ale i vyřadit činnosti zbylé zabezpečení. Detaily známe, ale necháme si je pro sebe, nebudeme nikomu radit, jak tohle provést, skutečně to ale funguje. Když zloději takto proniknou do vozu, uvnitř si v relativním klidu vezmou, co chtějí.

Některé majitele bavoráků to přivádí k šílenství a žádají BMW, aby svolávací akcí tuto díru (doslova?) v zabezpečení odstranilo, ale to je popravdě trochu přehnané. Jde o konstrukční záležitost, kterou nebude snadné vyřešit. A nejde klást automobilce za vinu, že nepředešla tomu, že vyvrtání díry ve dveřích dovolí její vozy „tiše vykrást”. Na každý pád o důvod víc, proč na vaše auto dávat pozor a ideálně ho parkovat tam, kde zloděje nebude přitahovat, třeba v tmavých koutech městských ulic. Cestu, jak ho připravit o drahocenné prvky, někteří z nich zjevně dobře znají.

Zdroj: Castelinoz@Reddit

