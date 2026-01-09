Zloději přímo rodině ukradli poslední motokáru tragicky zesnulého Julese Bianchiho, jaké lidské hyeny to musely být?
Zloději přímo rodině ukradli poslední motokáru tragicky zesnulého Julese Bianchiho, jaké lidské hyeny to musely být?
před 3 hodinami | Petr Prokopec
Každý rodič ví, že nejhorší věcí na světě je pohřbít své dítě. Philippe Bianchi se toho bohužel dočkal, zloději jej teď ale nenechali ani v klidu vzpomínat. Ukradli toho víc a rodina prosí o pomoc s nalezením.
Loni v létě uplynulo už 10 let od chvíle, kdy vyhasl život Julese Bianchiho. Byl to řidičský talent od pánaboha, který měl velmi slušně rozjetou jezdeckou kariéru, i když ve Formuli 1 získal jen dva body. Je ale třeba vnímat, že jezdil za tým Marussie, který měl vyhlídky na vítězství v závodu či šampionátu prakticky stejné, jako máme my nebo vy. Deváté místo v Monaku, kterého dosáhl v květnu 2014, tak bylo něco jako zázrak. I proto byl vybrán týmem Ferrari, aby po vypršení smlouvy Kimiho Räikkönena nahradil právě finského šampiona.
Jenže v říjnu 2014 přišel závod v Suzuce, který se pro nadějného závodníka stal tím posledním. Ve 42. kole se kvůli dešti roztočil Adrian Sutil, který havaroval v zatáčce Dunlop. Bianchi pak o kolo později dostatečně nezpomalil, načež též ztratil kontrolu nad svým monopostem a v chaosu okamžiku havaroval tak nešťastně, že narazil hlavou do jeřábu, který vyprošťoval právě Sutilovo auto. Utrpěl tak značné poranění hlavy, kvůli kterému upadl do kómatu, z nějž se už neprobral.
Bianchi tak zemřel v pouhých pětadvaceti letech, přičemž byl vůbec prvním závodníkem F1 od smrti Ayrtona Senny v roce 1994, kterého potkal tak smutný osud. Na to zareagovalo i vedení šampionátu, a nikoliv jen zpřísněním bezpečnostních podmínek. Zároveň rozhodlo, že již nikdo nebude moci užívat startovní číslo 17. Poctu mu pak vyseklo i rodné Nice, které na Bianchiho počest nechalo přejmenovat ulici, kde se nachází stadion Riviera.
Na francouzského závodníka se ovšem vzpomíná i nadále, s odkazy se pravidelně připomíná hlavně jeho kmotřenec Charles Leclerc. O to smutnější je událost, o které informoval Bianchiho otec Philippe. Lidské hyeny se totiž rozhodly bez pozvání navštívit jejich dům, ze kterého ukradly 9 motokárových podvozků JB17 Forever, které nesou odkaz na zesnulého závodníka. Mimo to byly odcizeny také motokáry vnuků Philippe Bianchiho.
Největší ránou pro rodinu je ovšem krádež vůbec poslední motokáry, se kterou Jules závodil, modelu KZ 125 ART GP. Dá se předpokládat, že zloději tyto stroje neukradli proto, aby si s nimi sjeli, ale jistě kvůli jejich zpeněžení. A snad není možné, aby nevěděli co a komu kradou. Bianchiho otec teď prosí celou motoristickou komunitu, aby mu v případě jejich zahlédnutí dali vědět. Pro rodinu mají hlavně sentimentální hodnotu, což není těžké chápat.
Jules Bianchi byl neskutečný talent, v motokárách ostatně začal závodit už ve třech letech, neboť jeho otec vlastnil motokárový okruh. Nyní ovšem musí řešit krádež několika strojů včetně toho posledního, se kterým jeho zesnulý syn závodil. Foto: Philippe Bianchi, tiskové materiály
Zdroj: Philippe Bianchi@Facebook
