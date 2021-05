Zloději se pokusili okrást muže na čerpací stanici, poradil si s nimi s krutou elegancí před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

V tomto krátkém příběhu se skrývá vše, co potřebujete vědět o zlodějích a chytré obraně proti nim. Lidé, kteří okrádají jiné, zpravidla nebývají nejchytřejší a přesně na svou nedůvtipnost zde doplatili.

Auta máme rádi z tisíce a jednoho důvodu, jedním z těch méně skloňovaných ale je, že jde o relativně bezpečné místo. Zatímco při chůzi na ulici, jízdě na kole nebo přesunu prostředkem hromadné dopravy jste do značné míry vydáni na pospas okolí, v autě jste pánem království docela slušně chráněného před okolím. Pokud se ve voze zamknete, je pro ostatní docela těžké se do něj rychle dostat a něco vám vzít či provést. A i kdyby někdo byl na dobré cestě to zvládnout, pořád můžete ujet. Dokud vám někdo nezahradí cestu ze všech stran a nenamíří a vás střelnou zbraň, prostoru ke kreativitě je spousta.

Bohužel, tedy alespoň v tomto kontextu, musíte z auta čas od času vystoupit. Nejtypičtěji je to při doplňování paliva, což je sice krátký, ale docela vyzpytatelný moment, kdy (obrazně řečeno) stojíte nazí mimo interiér vozu. Právě na tuto chvíli tak připadá spousta různých přepadení řidičů, kdy jsou jim odcizeny cennosti či samotný vůz. I to chce ovšem alespoň trochu chytrého plánování, aby to vyšlo a právě toho zloději na videu níže zjevně nebyli schopni.

Pochází z Chile, kde banda zlodějů v nenápadném bílém MPV dorazila k muži, který na pumpě tankoval svůj stejně zbarvený sedan. Kdyby dorazili v momentě, kdy dotankoval, pravděpodobně by jej nachytali na švestkách, snadno jej odstavili a odjeli jeho čerstvě natankovaným autem. Ale protože dorazili v momentě, kdy ještě tankoval, potázali se se zlou, která by je při zapojení alespoň poloviny fungujícího mozku musela napadnout.

Když tankující muž pochopil, že mu tři pánové z blízké dodávky nejdou pochválit účes, tankovací pistoli vytáhl a postříkal je benzinem. Jednoho po druhém, jak přicházeli k němu, je s pozoruhodným klidem a až krutou elegancí prostě zlil jak malé kluky. Dotyční, vědomi si alespoň toho, že benzin je vysoce hořlavá chemikálie a napadený může mít také zapalovač, si raději sbalili své saky paky a odfrčeli ve svém autě tak rychle, jak přijeli.

Nevíme, co následovalo pak, pokud byl ale dotyčný pán takový kliďas, jak se zdá, mohl si v klidu dotankovat a obsluze říci, že cenu bere i s náklady na postřik zlodějů. Podívejte se sami, je to vlastně komické, třebaže situace sama o sobě má zprvu k legrační hodně daleko.

Při tankování plynu by to asi šlo hůř, pokud vůbec, benzinovou tankovací pistoli lze ale jako... pistoli použít docela snadno, však se podívejte na video níže. Ilustrační foto: Škoda Auto

Notable..!!!! falto el fósforo no mas... pic.twitter.com/fxGj07cDRQ — osvaldo vega patriota (@Osvaldo04110700) April 29, 2021

Zdroj: osvaldo vega patriota@Twitter

Petr Miler