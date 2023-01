Zloději ukradli plnou nádrž benzinu na čerpací stanici, krást ale přijeli s dieselovým autem před 5 hodinami | Petr Miler

Zdá se, že Mokří banditi z filmu Sám doma jsou opět na svobodě a tentokrát se rozhodli svou pozorností poctít čerpací stanice. Věrni svým tradicím ale vyrazili krást špatné palivo se špatným autem.

Každý si Vánoce v případě filmové tvorby spojuje s něčím jiným, sám jsem ale dospíval v době, kdy nešlo ignorovat sérii Sám doma, tedy alespoň její první dva díly. Připusťme, že nejde zrovna o nejoduševnělejší snímky filmové historie, některé věci ale člověka formují tak trochu náhodou. A tak se na ně jednou za pár let podívám znovu, i když překvapit už opravdu nemají čím.

Zápornými hrdiny jsou tzv. Mokří bandité, primitivní zloději, jejichž strategické uvažování je tak omezené, že s nimi vyběhne i malé dítě. Marv a Harry nepřekvapivě pokaždé skončí ve vězení, jak se ale nyní zdá, v mezičase je znovu pustili na svobodu. A po Spojených státech nyní úřadují v nizozemské Bredě. Tedy vlastně úřadovali.

Na sklonku loňského roku se totiž blíže neupřesněný muž vydal k čerpací stanici se zlými úmysly. Se zakrytou dopravní značkou vyrazil krást benzin, což byla jeho první strategická chyba. Když auto nemá značku nebo ji má zakrytou, vzbudí to vždy pozornost obsluhy - nemusí to nic znamenat, vůz slušného člověka s převozní registrací značku nebude mít též, prostě si vás ale budou všímat. To ale nebyla ta největší chyba. Dotyčný totiž - nevíme, zda v rozrušení nebo třeba kvůli neznalosti vozu, který mu nepatřil - sáhl po špatné tankovací pistoli a do dieselového VW polo vzal plnou nádrž benzinu.

Zjevně mu to nedocvaklo ani poté, co dílo dokonal, a tak auta nasedl, dal plný plyn a... ujel asi 10 metrů. Poté mu vůz vypověděl službu, takže ani na pořádnou honičku nedošlo. Obsluha čerpačky se za ním vzhledem k předchozímu vzbuzení pozornosti ihned vydala, což nutně nemuselo nic znamenat. Kdyby začal předstírat, že palivo chtěl zaplatit, udělal to a nechal si auto opravit, asi by mu to uvěřili. Takhle se ale v panice vydal na útěk pěšky, což nemohlo dopadnout dobře. Sama obsluha jej dostihla, spoutala a předala policii, která o kuriózním případu zpravila veřejnost.

Zloděj na tom tedy musel být s inteligencí hodně bídně, neboť se na čin nedbale připravil, ještě hůře ho provedl a poté zazmatkoval, když původní plán selhal. Ale nakonec buďme rádi, svět chytrých zlodějů by byl mnohem méně příjemnějším místem než ten, kde se jakýsi Marv nedokáže dopočítat ani správné tankovací pistole na čerpací stanici...

Že by Mokří banditi existovali a teď úřadovali v Nizozemsku? Soudě podle příběhu tohoto VW Polo to tak skoro vypadá. Foto: Politie Basisteam Weerijs, CC0 Public Domain

