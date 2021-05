Značka zavázaná elektromobilům dál dělá auto s V8, na Autobahnu předvedlo pořádné tóčo před 3 hodinami | Petr Miler

Už za čtyři roky nechce nabízet nic než elektrická auta, dnes vám ale klidně prodá tohle - SUV s motorem 5,0 V8 s kompresorem, které lze upravit na 600 koní a rozpálit jej na 296 km/h.

O ambiciózních cílech toho či onoho výrobce na rozšíření elektrických aut máme obecně pochybnosti, už kvůli technickým limitům a neochotě velké části zákazníků takové vozy přijmout. V jednom případě jsme ale byli avizovanými plány skutečně zaskočeni - Jaguar Land Rover, kterému se zrovna nedaří a nabízí dnes jediný elektrický model, který je ještě méně žádaný než všechny ostatní, nechce už za 4 roky nabízet nic jiného.

To je skutečně fascinující a podle nás zcela nerealizovatelný záměr, pokud tedy automobilka nemíní co nejdříve skončit zcela a tímto celý proces uspíšit. Zrovna Britové jsou totiž známi jak svými velkými spalovacími motory, tak relativně konzervativní klientelou, která stěží během čtyř let přijde na to, že jí vlastně vyhovuje něco úplně jiného, co řadě lidí z podstaty vyhovovat ani nemůže.

Připomíná to video z německé dálnice, o které se postarali tradiční exekutoři podobných snímků, lidé stojící za kanálem AutoTopNL na Youtube. Tentokrát vzali na Autobahn na poměry podobných vyjížděk docela neobvyklý stroj, Range Rover Velar SV, který pod kapotou hostí motor 5,0 V8 s kompresorem. Podobný stroj nabízí vlastnosti, o kterých se může čemukoli elektrickému jen zdát - dokáže uhánět po dálnici rychlostí až 280 km/h, a to téměř neustále, neboť doplnění energie u čerpací stanice se odehraje z pohledu dobíjení elektroauta prakticky hned.

Toto navíc není „obyčejný” Velar SV, je to upravená verze SV600 od firmy Manhart, kterou se pochlubila loni. Má - uhádli jste - pod kapotou až 600 koní a na Autobahnu se s celkem slušnou lehkostí (a pořádným řevem motoru) rozjede až na 296 km/h. A kdyby řidič neubral, možná by z toho byla i magická třístovka, alespoň tachometrově. Přejeme Britům hodně zdaru při snaze napodobit takovou kombinaci vlastností s elektrickým pohonem už za 4 roky.

