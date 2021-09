Jeden z posledních nových motorů bez turba dělá takový rachot, že vyděsil děti stojící u něj před 7 hodinami | Petr Miler

Je skoro k nevíře, že něco takového může ještě v roce 2021 přijít na svět, ale stalo se a nemusí to být úplně naposledy. Reakce dětí na projev nového 6,0 V12 dá za tisíc slov, zní úžasně.

Evropská unie čile pracuje na tom, aby spalovací motory z osobních aut zmizely, třebaže to ani „zeleně” uvažující automobilky to nepovažují za správné. Jestli Brusel skutečně dosáhne svého a v roce 2035, 2040 nebo v jakémkoli jiném termínu se dočkáme jejich zákazu, je otázkou. Teď i kdykoli v budoucnu ale bude platit jedno - máte-li peníze, možné je cokoli. A tak zatímco mezi běžnými auty je možné vybírat jen z toho, co prošlo regulačním sítem a třeba v případě atmosféricky plněných motorů jde už jen o pár posledních mohykánů, ve světě exkluzivních automobilů je trend přesně opačný.

Výrobci těchto vozů cítí volné místo na trhu, a tak přichází s novými supermotory bez přeplňování s nevídanou kadencí. Máme tu najednou nové auto geniálního konstruktéra F1 s atmosféricky plněným dvanáctiválcem, další takový motor chystá Aston Martin a snahou udržet V12 při životě se pochlubily i automobilky Ferrari a Lamborghini, pro které Italové dokonce chtějí výjimku z unijních pravidel. Ta by měla platit i pro Pagani, které se letos vytasilo s novou Hyarou R s motorem 6,0 V12 bez turba.

Ta na rozdíl od ostatních zmíněných aut může jen na okruh, tušíme ale, že lidem schopným a ochotným za ni zaplatit požadovaných asi 68 milionů korun to bude celkem ukradené. Její motor není upravený dvanáctiválec Mercedesu, je skutečně úplně nový. Vznikl u německé firma HWA, která má na svědomí řadu slavných motorů. Tento nový má zmíněných šest litrů objemu, točí až 9 200 otáček a v 8 250 ot./min pošle na kola brutálních 850 koní. Točivý moment má maximum 750 Nm v 5 500 ot./min, vysoké číslo na šestilitrovou atmosféru.

Právě tohle dílo se podobně jako supervzácné Lamborghini Veneno ukázalo na srazu majitelů superaut v chorvatském Záhřebu a níže jej můžete vidět v akci. Video zachycuje hlavně zvuk vozu ve společnosti okolostojících lidí, mezi nimiž najdeme i několik malých děcek. Ta zjevně nachází v nastartované Huayře R zalíbení a auto běžící na volnoběh si začnou také natáčet. Pak ale v čase asi 1:28 řidič motor trochu protočí a děti s sebou škubnou v úleku. A pak se začnou smát, když pochopí, že to je pořád to auto, co se jim líbí...

To skutečně vydá za tisíc slov, podívejte se na to sami. Podobné dítě je snad v každém nadšenci do aut, ať je mu 20 nebo 50, jejich pocitům tak docela dobře rozumíme.

Pagani Huayra R fascinuje hlavně svým novým motorem bez turba, jeho zvukový projev je skutečně velice intenzivní. Dopřejte si jej na videu níže i s reakcemi přihlížejících, stojí za to. Foto: Pagani

