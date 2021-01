30 let stará italská legenda má mimořádně zmatečně řešený zavazadelník, radši se jím nechlubí

Tohle auto zaručeně znáte a pokud jste se o něj někdy zajímali blíže, patrně víte i to, že jej poháněl třílitrový šestiválec s 210 koňmi. O jeho bizarně řešených zavazadelnících vzadu ale ví málokdo.

Jednou z mnoha legend Alfy Romeo je její experimentální sportovní vůz s třílitrovým motorem neboli ES-30. Daleko známější je však tento vůz pod označením SZ (Sprint Zagato), která odkazuje na známou italskou karosárnu. Ta se však kupodivu nepodílela na designu, místo toho dostala na starosti výrobu. Jakkoliv bylo totiž kupé založeno na Alfě Romeo 75, na stejné lince montováno být nemohlo. A jelikož produkce byla značně omezená (nakonec vzniklo jen 1 036 auto), byli nakonec povoláni do práce zaměstnanci Zagata v Terrazzano di Rho.

SZ se oproti dárcovskému vozu výrazně lišilo zejména díky zkrácení délky ze 4,3 na čtyři metry. Rozvor pak sice zůstal zachován, dvojice zadních dveří však logicky dostala padáka. Místo nich pak dorazila unikátní klínovitá karoserie s hranami tak ostrými, že na jejich obroušení nedošlo ani po třech dekádách. Právě s ohledem na tyto změny nicméně designéři byli postaveni před jeden zásadní problém, jenž souvisel s technickou koncepcí vozu. Alfa Romeo 75 měla motor vpředu a pohon zadních kol a SZ na tom samozřejmě nemohlo být jinak.

Italové se přitom u sedanu chlubili takřka dokonalým rozložením hmotnosti mezi přední a zadní nápravu, za čímž stálo usazení převodovky a spojky vzadu. Alfa Romeo navíc použila poměrně drahou nápravu typu De Dion a vcelku neobvykle usadila brzdové kotouče v jejím středu. To si ovšem vyžádalo specificky tvarovanou palivovou nádrž, která de facto tvořila zadní část zadních sedadel. U sedanu to přitom nebyl až takový problém, neboť nádrž až tak nezasahovala do zavazadelníku, nicméně jak jsme již zmínili, SZ se dočkalo zkrácení.

Alfa Romeo tak nakonec přišla s opravdu neobvyklým a zmatečným řešením, jehož inspirací nejspíše bylo původní Mini. Britská legenda na tom totiž se zavazadelníkem nebyla kvůli svým miniaturním rozměrům zrovna nejlépe, a proto značka rozhodla, že víko se bude vyklápět směrem dolů, a bude tak tvořit jakousi podlážku. Ta přitom mohla být majiteli využívána jako podpora rozměrných kufrů, čímž se kapacita zavazadelníku zvětšovala. Přístup pak díky velikosti víka byl i nadále bezproblémový.

Inspirace by tu tedy byla, italské řešení se od ní však výrazně liší. Alfa Romeo totiž evidentně kvůli zkrácení vozu musela nádrž zvýšit, načež ta de facto zabrala celý zavazadelník. I proto je interiér nakonec dvoumístný a prostor vzadu slouží pouze taškám cestujících. Ti pak mají vzadu ještě jeden odkládací prostor, u kterého se víko vyklápí právě směrem dolů. Kapacita však kvůli výrazné hraně navýšena není, přičemž daná schránka slouží především rezervnímu kolu.

Stejně jako výchozí Alfa Romeo 75 se tedy i kupé SZ chlubí zajímavými technickými inovacemi, které však branži nikam dále neposunuly. Ovšem i z toho důvodu je zejména druhý zmíněný vůz legendou v pravém slova smyslu, jenž kromě neobvyklého zavazadelníku disponovala také třílitrovým šestiválcem o výkonu 210 koní. S ním pak zvládala sprint na stovku za rovných 7 sekund a maximálku 245 km/h, zatímco tisíc metrů s pevným startem pokořila za 27,4 sekundy. V roce 1989 to bylo něco, i proto si neobvyklého zavazadelníku málokdo všímal.

