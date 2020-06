Antarktický křižník byl sněžný obr, jehož sláva skončila fiaskem stejně velkým, jako on sám před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Bruce Beach@Youtube

Je to stroj fascinující už svou velikostí, nebyl ale zajímavý jen tím. Přes léta přípravy vznikl za pouhých 11 týdnů, možná i proto uvízl v ledu a sněhu už při své první velké výpravě.

Historie zná jen pár podobných unikátních aut, která byla stvořena pro provoz ve velmi nehostinných podmínkách. A naprostá většina z nich vznikla v Sovětském svazu, kde si snad vědomi svých skutečných limitů potřebovali dokazovat, co všech umí postavit. Pár takových monster ale vzniklo i jinde a na jedno z nich dnes chceme vzpomenout - říkal si Antarctic Snow Cruiser nebo Antarktický sněžný křižník.

Už jeho jméno zní hrozivě a výjimečně vůbec nepřehání. Jde o obří stroj, za jehož vznikem nestála armáda či vláda, ale Dr. Thomas Poulter, vědec z univerzity, který si dnes říká Illinoiský technologický institut. Spolu s kolegy o něm snil roky, kdy s vědeckými kolegy dal dohromady detailní plány na jeho stavbu. A v roce 1939 je na půdě univerzity dokázal přeměnit v realitu.

Stroj vznikl navzdory (nebo díky nim) dlouhým přípravám za pouhých 11 týdnů a byl to opravdu macek. Na délku měřil skoro 17 metrů, výšku historické prameny neuvádějí, z dobových záběrů ji ale odhadujeme na 5 metrů, neboť 3 metry v průměru měly jen pneumatiky. A vážil neskutečných 37 tun. Jeho stavba si vyžádala investici 155 tisíc dolarů, což zní jako vtip, jsme ale v roce 1939, kdy auta stála stovky dolarů. Po zohlednění inflace a přepočtu na koruny šlo asi o 65 milionů dnešních Kč.

Projekt si díky své mimořádnosti získal velkou pozornost tisku a následně i veřejnosti. Jeho smyslem bylo poslat kamsi s k Severnímu pólu pojízdnou vědeckou laboratoř pro čtyři až pět lidí, jimž by křižník zajistil veškerý komfort. Bylo v něm opravdu všechno, na co si pomyslíte od zázemí pro posádku až po místnost na vyvolávání fotografií. O pohon všeho nezbytného se staraly dva řadové naftové šestiválce Cummins o výkonu asi 300 koní spojené s dvěma generátory a čtyřmi elektromotory o podobném výkonu.

Auto fascinovalo lid a na jeho cestu z USA na sever Americky se přišlo podívat přes 120 tisíc lidí. Neviděli ale jen slávu, vůz měl po cestě několik technických problémů a obtížně se vypořádával s některými nástrahami běžných silnic. Začaly se tak objevovat otazníky nad tím, jak si poradí s nehostinným prostředním Antarktidy, když má potíže už v běžném světě? A ty se bohužel bezezbytku naplnily.

Už přesun na loď a z lodi na pevninu hraničil s fiaskem, tím se ale ukázalo být až pozdější cestování ledovou pustinou. Po několika týdnech úspěšného posouvání se směrem na sever se stroj propadl do sněhu a pokus se z něj vyhrabat nevedl k úspěchu. Nakonec se byl s to dostat ven na zpátečku a takto pokračovat v cestě, po ujetí 148 km ale zkolaboval zcela. A tím jeho slavná historie v podstatě končí.

Posádka byla evakuována a byť zřejmě nebylo tak složité vést stroj opět do chodu, Spojené státy vstoupily do války a měly jiné starosti než jedno monstrum na Antarktidě. Stroj tak pozvolna zapadal ledem a sněhem a později byl spatřen už jen v letech 1946 a 1958, jak si jej k sobě bere příroda. Poslední fotka níže pochází z roku 1963 a už je pořízena z lodi, neboť Antarktický sněžný křižník byl v tu chvíli už jen Antarktickou ledovou ponorkou drcenou okolním ledem. Škoda jej, už pro svou monstrozitu by si zasloužil lepśí osud.

Antarktický sněžný křižník svého času pobláznil Ameriku, jeho první výprava na sever ale skončila fiaskem. Foto: Hagerty



Takto stroj někdo viděl naposledy, v roce 1963 už jej polykaly ledové kry. Foto: Official U.S. Navy

Zdroj: Hagerty přes Jalopnik, Bruce Beach@Youtube

