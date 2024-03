Apple vážně chtěl přijít s vlastním autem. Pokusil se koupit Teslu, napodobit Fiat, nakonec to po utracení 240 miliard vzdal včera | Petr Prokopec

Opakovaně se vracející spekulace o automobilovém projektu Applu byly zjevně skutečné, potvrzení ale přichází až v momentě, kdy byl tým okolo něj rozpuštěn. Celá víc jak 10 let trvající sága přesto fascinuje svými zvraty.

Apple patří mezi nejhodnotnější společnosti světa, přičemž se specializuje hlavně na elektroniku. V roce 2014 se nicméně firma rozhodla, že zkusí zabodovat také v automobilové branži. Tou dobou mezi mnohými panovalo nadšení z elektrického pohonu a autonomního řízení. A protože v obou ohledech i zavedení výrobci startovali na čistém listu papíru, mohl Apple jako technologický gigant jen překvapit. Společnost navíc potřebovala nějak zaměstnat techniky, kteří právě dokončili chytré hodinky. A aby neodešli ke konkurenci, dostal zelenou Project Titan, jak nyní detailně rozebírají New York Times.

Právě skutečnost, že šéf firmy Tim Cook jen potřeboval nějak zaměstnat klíčové lidi, ovšem nepřekvapivě vedla ke krachu celého projektu. Nikdo u Applu si totiž nebyl jist tím, jakým směrem se vývoj má ubírat. Když byl u vesla Steve Zadesky, měl na konci cesty stát relativně normální vůz, jen technicky velmi pokročilý a poháněný elektřinou. Designový šéf Applu Jony Ive si nicméně přál, aby šlo o plně autonomní auto bez volantu, jako jsou třeba robotické taxíky od společnosti Waymo.

Ive takový vůz navrhl, v roce 2015 pak dokonce Cookovi odprezentoval statický model. Oba manažeři usedli do kabiny, kde jim obrazovky nahrazující okna nabudily zdání pohybu. Palubní systém byl pak ovládán asistenčním programem Siri, jenž dokázal posádce sdělit třeba to, jak se jmenovala restaurace, okolo které vůz projel. Vzhledově se přitom iCar, jak bylo auto neoficiálně nazýváno, podobal Fiatu Multipla 600 z 50. a 60. let. V podstatě tak šlo o pojízdné vajíčko, což se k Applu hodilo.

Protože Zadesky v roce 2016 projekt opustil, byl navýšen důraz na autonomní řízení. V ještě větší míře pak Apple začal tlačit autopilot pod vedením Douga Fielda, který přešel od Tesly a ujal se vedení vývoje. Nicméně v roce 2021 se ke kormidlu postavil Kevin Lynch známý svou prací na hodinkách Apple Watch. Ten pro změnu přehodil výhybku a začal znovu preferovat myšlenku elektromobilu konkurujícího Tesle. Mimo jiné i proto, že tuto společnost chtěl Apple původně koupit.

O daných záměrech mělo vedení „nakouslého jablka“ jednat přímo s Elonem Muskem, nakonec však bylo rozhodnuto, že Apple bude kráčet svou vlastní cestou. To se zjevně ukázalo být velmi drahou chybou, neboť i lidem, kteří na voze nepracovali, došlo, že auto by muselo stát minimálně 100 tisíc dolarů (cca 2,34 milionu korun), aby na něm firma neprodělala. I v takové chvíli by ovšem zisk firmy byl minimální či dokonce nulový, na což vedení jednoduše nebylo zvyklé.

Tento týden proto došlo na nevyhnutelný krok a po utracení neskutečných více jak 10 miliard dolarů, tedy asi 240 miliard Kč iCar zamířil k ledu. Apple uvedl, že lidé, kteří na projektu pracovali, buď skončí, popř. budou převeleni do jiných divizí - hlavně pak těch, které se zaměřují na umělou inteligenci. Kromě toho by se mnohé inovace měly dostat do běžné produkce skrze prodej licenčních práv zavedeným automobilkách. Oč přesně však půjde a kdy se takových novinek dočkáme, je ve hvězdách.

Apple v posledních letech přišel s řadou automobilových inovací, které si nechal i patentovat, vlastní vůz této společnosti ale dlouho byl jen nerealizovaným snem. Nyní se ukázalo, že světlo světa nespatří nikdy, po utracení asi 240 miliard korun byl projekt odpískán. Ilustrace: US Patent and Trademark Office, CC0 Public Domain

Zdroj: The New York Times

Petr Prokopec

