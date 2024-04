Audi chystalo silniční supersport s TDI odvozený od speciálu z Le Mans, skoro hotový projekt nakonec zařízlo včera | Petr Prokopec

Úspěch dieselů v motorsportu ovlivnil Němce natolik, že z modelu R18 chtěli postavit krále Autobahnů. Byli daleko, projekt ale po čtyřletém vývoji nakonec zamířil k ledu.

Audi je dnes až posedlé elektromobilitou a na přání zákazníků ostentativně kašle. Pokud bychom se ale vrátili jen o dekádu zpátky, našli bychom v centru jeho pozornosti naftu. Za změnou preferencí nestojí ani v nejmenším přirozený vývoj, nýbrž kauza Dieselgate, při které byl koncern Volkswagen nachytán se spuštěnými kalhotami. Ve snaze očistit se pak Němci najednou začali k dieselům chovat nemalou averzi a na piedestal postavili právě bateriový pohon. Zalíbit se tím ale chtěli kdekomu, jen ne zákazníkům.

Je pochopitelně otázkou, zda plány Audi tentokrát dojdou naplnění, popř. nás čeká další názorový veletoč. Budoucnost je ale v tuto chvíli nejasná, pročež obrátíme vaši pozornost k minulosti. Konkrétně pak ke slavnému vytrvalostnímu závodu 24 hodin Le Mans, jenž značka se čtyřmi kruhy ve znaku opanovala hned třináctkrát. Po Porsche s 19 vavříny tak jde o druhého nejúspěšnějšího výrobce, přičemž lví podíl na tom má právě diesel. Motory TDI totiž poháněly speciály R10, R15 i R18.

Audi bylo úspěchem na závodní dráze natolik potěšeno, že začalo uvažovat o druhém silničním supersportu. Němci na něm dokonce pod interním názvem Skorpion v letech 2010 až 2013 pracovali. Ve své podstatě mělo jít o civilní variantu posledního zmíněného závoďáku R18, jež by se v nabídce značky postavila nad R8, která svého času měla být též dieselová. Druhá generace tohoto supersportu přitom byla vyvíjena současně, na rozdíl od škorpióna však zelenou dostala. Do prodeje pak zamířila v roce 2015.

Projekt Skorpion byl nicméně svého času brán taktéž velmi vážně, ostatně před dekádou se o něm mluvilo jako o hotové věci. Němci během vývoje zkoušeli ledacos, tedy pohon zadních i všech čtyř kol, stejně jako na přetřes přišlo nejen dieselové, ale rovněž benzinové či hybridní ústrojí. Silniční verze měla využít karbonový monokok závodního speciálu, který by se následně dočkal hliníkové skořepiny. Vzniknout pak měl jen velmi omezený počet 333 kusů.

Proč nakonec na výrobu nedošlo, není známo. Nedivili bychom se nicméně, kdyby skutečně nakonec do hry promluvil onen skandál. Auto měla nakonec pohánět dieselová jednotka, a to překopaný 3,7litrový šestiválec TDI, jaký používal speciál R18. Nicméně součástí ústrojí by byl rovněž elektromotor, který by celkový výkon zvedl nad 700 koní. Na starosti by pak měl přední kola, zatímco ta zadní by byla roztáčena spalovací jednotkou.

Je vlastně škoda, že projekt skončil u ledu, dnes bychom tu totiž měli nadmíru zajímavý sběratelský klenot. Je absurdní, že místo Skorpiona nakonec dostala zelenou elektrická verze R8, kterou si nekoupilo ani 100 lidí a dnes patří mezi největší fiaska značky. Audi ale zřejmě má pocit, že tentokrát mu již kvete bateriová pšenka, a proto hodlá s elektrickým supersportem přijít nanovo. Tedy pokud v mezičase náhle politici nezjistí to, co ví již všichni - že tudy cesta nevede.

R18 TDI zabodovalo hned v roce 2011, kdy bylo poprvé nasazeno. Předtím Němci bodovali s prototypy R10 a R15, jejich snaze dostat závodní diesel na silnici se tak nelze divit. Foto: Audi

