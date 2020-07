Audi mělo hotovou ostrou verzi nejluxusnějšího modelu, k výrobě chyběl jen krůček dnes | Petr Miler

/ Foto: AudiForum Neckarsulm@Facebook

Audi v rámci oslav čtvrtstoletí existence ostrých modelů s písmeny RS ve jméně ukázalo i stroje, které veřejnost nikdy dříve nespatřila. A mezi nimi také tento - hotový prototyp bájné RS8.

Je to zvláštní. Ačkoli od sebe německá prémiová trojka s gustem kopíruje kdejaký nesmysl a udělá první poslední, aby jedna neměla značka v nabídce něco, co zbylé nikoli, v jednom případě Audi, BMW a Mercedes jako by se neznaly. Zatímco Mercedes už skoro věčnost nabízí ostré varianty své nejluxusnější limuzíny, dokonce v několika provedeních, Audi a BMW s takovým modelům vyhýbají.

I za situace, kdy Mercedes má či měl svou třídu S v provedeních AMG 63 a 65 a je s ní léta úspěšný, se Audi zmohlo nanejvýš na polotučnou S8. BMW nenabízelo na tomto poli donedávna vůbec nic a až v poslední generaci řady 7 prodává znovu alespoň polovičatou M760Li. O modelech RS8 a M7 se za tu dobu začaly vyprávět legendy, až nyní se ale dozvídáme, že minimálně v případě Audi měly velmi, velmi blízko zhmotnění.

Automobilka loni oslavila čtvrtstoletí existence svých nejostřejších modelů a za oněch 25 udělala RS skoro ze všeho. Poznali jsme typy RS2, RS3, RS4, RS5, RS6 i RS7, a v paletě posloupnosti tak chybí jen RS1 a RS8. U toho nejmenšího lze celkem pochopit, že nedorazil, už existující S1 je v této třídě dost ambiciózní nabídka, ale proč ne RS8? Však S8 je tu s námi už dlouho a posunout její možnosti ještě o kousek dále by přece nebylo tak složité. A už kvůli prestiži a vyrovnání se Mercedesu ji Audi přece stvořit mohlo...

Nějak tak museli uvažovat i lidé z Ingolstadtu na začátku této dekády, neboť RS8 skutečně chtěli vdechnout život. V roce 2013 dokončili její prototyp a vůz čekal pouze na schválení vedení, aby mohl zamířit do sériové výroby, to ale nakonec nikdy nepřišlo. Důvody nejsou známé, automobilka ale zřejmě podobně jako BMW došla k závěru, že poloostrá S8 je ve třídě nejluxusnějších limuzín dostatečně výkonnou a rychlou nabídkou a že by se nic jako RS8 na trhu dostatečně neprosadilo.

Zda by tomu tak skutečně bylo, se nyní můžeme jen dlouze přít, důkaz, že tyto informace mají reálný základ, ale existuje. Sama automobilka uspořádala menší výstavu, na níž ukázala všechny důležité modely spojené s písmeny RS, tedy sériové silniční stroje i postavené závoďáky, ale i několik aut, která veřejnost nikdy nespatřila. Mezi nimi se pak skví hotový prototyp RS8 v matně šedém laku.

Auto dostalo všechny obvyklé modifikace modelů RS - je tu širší a nižší stavba, upravené nárazníky a prahy, nový výplet masek chladičů a dokonce i specifická hlavní světla. Též interiér doznal změn a na poměry luxusní limuzíny vypadá nebývale sportovně. Tohle auto bylo zkrátka hotové a i když o technice automobilka nic neříká, patrná jsou velká kola skrývající karbon-keramické brzdy a jistotou je též motor 4,0 V8 biturbo pod kapotou. Jeho výkon není známý, ale protože tehdejší S8 měla 520 koní a RS6 s RS7 se dostaly až k 605 ořů, je pravděpodobné, že RS8 by se jako vrchol nabídky odívala s výkonem až někam mezi 650 a 700 koní. To by byl panečku rychlý luxus.

Byl by, ale nakonec nebyl a není, bohužel. Štěstí, že takový výjimečný stroj můžeme spatřit alespoň s odstupem času na vlastní oči v této podobě. Jestli se RS8 někdy dočká výroby, je nadále otázkou, vyloučit to pochopitelně nelze. Nová S8 už je na světě s 570 koňmi a udělat z ní verzi RS8 je možné stejně dobře jako v jakékoli předešlé generaci.

Nejostřejší verze Audi A8 není jen mýtus, prototyp RS8 byl v roce 2013 hotový a čekal jen na schválení vedení. To ale nikdy nepřišlo. Foto: AudiForum Neckarsulm@Facebook

Zdroj: AudiForum Neckarsulm@Facebook

Petr Miler