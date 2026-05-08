Audi se vrátilo k výrobě dekády starého vozu. Možná by stačil návrat zpátky jen o pár let, kdy dělalo pořádná moderní auta
včera | Petr Prokopec
Poslední dobou Němci odhalují auta, která přitahují málokoho, návrat do lepší minulosti se tedy nezdá být na škodu. A tohle je jistě zajímavější stroj, zase tak do minulosti se ale Audi vracet nemusí.
S pojmem „stříbrné šípy“ má většina lidí spojené závodní vozy Mercedesu, ve 30. letech minulého století byl ovšem s tímto označením spojen ještě jeden výrobce, a sice Auto Union. Obě značky se tehdy praly nejen na závodních okruzích, ale ještě se snažily pokořit rychlostní rekordy konkurence. Díky tomu vznikaly speciály, které i na veřejných silnicích dosahovaly takového tempa, jaké by bralo dech i dnes. Před 90. lety šlo ovšem o rychlosti jako z jiné planety.
Auto Union vzniklo sloučením značek Audi, DKW, Horch a Wanderer v roce 1932. O pouhá dvě léta později byl představen závodní vůz Type A disponující 295 koňmi, se kterým Hans Stuck hned třikrát stanovil nový rychlostní rekord. Na to ovšem Mercedes odpověděl 28. října 1934, kdy Rudolf Caracciola s 435koňovým speciálem W25 dosáhl na měřené míli (1,6 km) s letmým startem tempa 316,592 km/h. Pro Auto Union to byla hozená rukavice, neboť třícípá hvězda užívala šestiválec, zatímco Type A poháněl V16.
U čtyř kruhů tak pro rok 1935 přišli s verzí Type B, u které byl objem motoru zvětšen na 5 litrů, pročež výkon vzrostl na 343 a posléze dokonce na 375 koní. Spolu s tím se výrazně změnily zadní partie vozu, u nichž došlo na prodloužení a zakapotování kol. Auto Union pak s vozem chtělo dosáhnout nového rekordu na stejné silnici u maďarského Gyonu jako Mercedes, ovšem počasí nakonec značku donutilo, aby se přesunula mnohem více na jih, a to až k italskému městečku Lucca.
Za volant speciálu znovu usedl Stuck, kterému se povedlo třícípou hvězdu překonat, dosáhl totiž rychlosti 326,975 km/h. Stanovil tak nový světový rychlostní rekord, přičemž vůz byl na počest městečka pojmenován Lucca. Auto Union jej ovšem nezavřelo do depozitáře, nýbrž v lehce upraveném stavu poslalo na závodní okruhy. Následně ovšem přišla druhá světová válka, během které se šestnáctiválcové auto beze stopy ztratilo, podobně jako mnohé další stříbrné šípy.
Konec příběhu? Ne tak docela, Audi se rozhodlo na tento stroj vzpomenout tím nejlepším možným způsobem, a tak jej ve spolupráci s britskou firmou Crossthwaite & Gardiner vyrobilo znovu. Původních dokumentů se sice dochovala jen malá část, firma ale během tři roky trvajících příprav využila i dobových fotografií a dalších dochovaných záběrů. Výsledek pak na počátku letošního roku vytáhla do větrného tunelu Audi, kde dosáhl koeficientu Cd 0,43.
Po stránce aerodynamické by znovu vyrobený stroj měl odpovídat originálu, pod hliníkovou karoserii ovšem zamířila šestilitrová verze motoru V16, jakou užíval Type C. Výkon pak činí 520 koní, přičemž jednotka spaluje speciální směs metanolu, benzinu a toluenu. Jaké rychlosti však 960 kilo vážící Lucca dosahuje, Audi neupřesnilo. A nečekáme, že se jí někdo pokusí dosáhnout.
Auto se představí na letošním Festivalu rychlosti v Goodwoodu a jistě bude na panství lorda Marche zajímavou atrakcí. Jen nás při marnosti současného počínání Audi možná stačilo, kdyby se od dnešních stále větších absurdit vrátilo k jen pár let starým, jednoznačně lepším modelům resp. jejich reálným ekvivalentům. To bychom byli skutečně šťastní.
Audi zjevně stále ještě dokáže vyrábět žádoucí vozy, musí se ale vrátit do minulosti. V tomto případě hodně do minulosti, stačilo by nám i o dost méně... Foto: Audi
Zdroj: Audi
