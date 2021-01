Auta, která jako nová skoro nikdo nechtěl, se dnes pro majitele stávají zlatým dolem před 4 hodinami | Mirek Mazal

/ Foto: Tatra

Některá auta lidé po uvedení na trh zavrhnou tak moc, že se z nich stanou jen pár let vyráběné propadáky. Malý dobový zájem se ale někdy později paradoxně postará o raketový vzestup jejich hodnoty.

V každé automobilové třídě soupeří o přízeň zákazníků spousta modelů a každý nemůže uspět už z podstaty věci. Pobyt na dně prodejních statistik obvykle znamená předčasný konec výroby bez přímého nástupce a mizernou image po řadu dalších let i v autobazarech. Jenže jednoho dne se opovrhované jméno vynoří z temna špatných vzpomínek a zájem o něj začne růst.

Svým způsobem radikální typy automobilů oslovují jen omezenou sortu zákazníků, do jejichž vkusu se zkrátka vždy netrefí, někdy stačí jen jiná módní vlna, která přijde během let vývoje. V dějinách automobilů se tato situace opakovala mnohokrát a dnes si ukážeme konkrétní příklady zajímavých vozů, které se ocitly ve špatný čas na špatném místě, což pramenilo v nezájem kupujících.

Z kdysi nepochopených vozů se stal žádoucí sběratelský artikl někdy i kvůli tomu, co je kdysi učinilo nežádoucími. Z ošklivých vozů se stávají kulty, z nespolehlivých ikony pokroku, z obtížně ovladatelných ty, které laskají ruce a nohy pilotů, kterým dnešní trh nemá co nabídnou. Vybrali jsme jedenáct takových i trochu jiných, tady jsou.

1. NSU Ro 80

Čtyřdveřový sedan byl vyráběný a prodávaný západoněmeckou firmou NSU od roku 1967 celých deset let, většinu této doby ale na trhu živořil. Ro 80 charakterizovalo aerodynamický styling a technologický pokrok v podobě moderního Wankelova motoru o litrovém objemu a výkonu 84 kW (114 koní). Ty na přední nápravu přenášela poloautomatická převodovka s podtlakovým spojkovým systémem. Automobil v roce 1968 dosáhl na titul Auto roku, jenže moderny bylo moc a starala se o značnou nespolehlivost. Počáteční úspěch časem podkopala právě ta, a tak vzniklo jen 37 989 vozů. Do dneška jich přežil zlomek a asi desítka aut nabízených v Evropě dnes roste na ceně. Jde to ale pomalu, hezké kusy ale mění majitele už za více než 500 tisíc Kč.

Foto: NSU

2. Alfa Romeo Alfasud

Výroba Alfasudu probíhala mezi lety 1971 a 1989. Tří- nebo pětidveřový hatchback či verze kombi vznikly ve více než 1 milionu exemplářů, ale všechny měly velké problémy s antikorozní ochranou. Kvůli rychlé degradaci kovových částí se Alfasud rychle stal terčem posměchu a dodnes se dochovala jen hrstka udržovaných kusů. Znalci oceňují i použití pohonné jednotky typu boxer, nejlepší kousky dnes stojí až k 1 milionu Kč.



Foto: Alfa Romeo

3. Pontiac Fiero

Pontiac vyvinul Fiero s maximálním úsilím o úsporu paliva a právě to mu lámalo vaz. Sportovní vůz z 80. let 20. století měl tak sice motor uprostřed, vidlicový šestiválec s nízkým výkonem ovšem neohromil nikoho. Typickým znakem byly plastové díly, výklopné světlomety a integrované stereofonní reproduktory uvnitř opěrky sedadel. Fiero nikdo nechtěl, dnes ho Američané milují a už ne jen jako dokonalý základ replik drahých supersportů s motorem uprostřed. Poslední kus se nedávno prodal šestkrát dráž, než kolik stál nový.



Foto: Pontiac

4. DeLorean DMC12

Geniální nápad, ale mizerná implementace. Konstrukce kombinující nerezové plechy s díly ze skelných vláken s křídlovým otevíráním dveří jsou dodnes ceněným pokusem o revoluci ve výrobě sportovního vozu. Dobrou pověst bohužel pošramotilo mizerné zpracování, slabý motor a chronická náchylnost k poruchám. Přes všechny překážky se automobil proslavil v seriálu Návrat do budoucnosti a dnes je šťastný ten, kdo drží v rukou svazek klíčů do zapalování, ceny nejlepších kusů už se blíží k 2 milionům Kč.



Foto: DeLorean

5. BMW Z3 Coupé

Mnichovské kupé se svého času prodávalo velmi špatně. Klaunská bota, říkali mu. Právě nekonvenční tvary karoserie mající blíže k hatchbacku znamenaly, že i v domácím Německu si pro Z3 Coupé přišlo za celou dobu jeho produkce pouze 6 995 zákazníků. Dnes je svého času nepochopený designový odvaz vyhledávaným modelem s neotřesitelnou fanouškovou základnou. Zejména verze M je k nezaplacení, nejlepší kusy stojí miliony a stále rychle stoupají na ceně.



Foto: BMW

6. Chrysler PT Cruiser

Moderní automobil s náznakem retro vzhledu začal pozoruhodně dobře. Evropané zajistili prvotní euforii, která opadla možná ještě rychleji, než se zjevila. Vzhled může být pro někoho stále velmi povedená stránka PT Cruiseru, ale technika má daleko ke spolehlivosti. Dnes v bazarech ceny PT Cruiseru stoupají, právě hlavně kvůli jeho zajímavému vzhledu, kvalitě navzdory.



Foto: Chrysler

7. Pontiac Aztek

Exotický mutant byl postaven na platformě pro minivany. Vedoucí designu Tom Peters chtěl vyrobit auto, které se nebude se líbit každému, plán se ale podařil lépe než měl a Aztek se nezamlouval skoro nikomu. Na oplátku si Pontiac zasloužil řadu ocenění za nejošklivější produkt všech dob, dnes je z něj ale právě proto kult, který je přiživuje televizní seriál Breaking Bad.



Foto: Pontiac

8. Renault Avantime

Hranatý Renault plný ostrých úhlů a skla. Není divu, že hlavní roli hraje vzhled odvážného charakteru. Dva lidé se neshodnou, jestli jde o záměr vyčnívat, nebo přešlap unavených návrhářů, ve své době to byl na každý pád propadák. Dnes se Vantime stává vyhledávanou avantgardou a je možná pravý čas koupit - ceny rostou, na hezký kus už to chce statisíce, levnější ale stěží kdy budou.



Foto: Renault

9. Opel Speedster

Malý roadster byl příliš úzce zaměřený na odvážné řidiče, aby se zalíbil dostatečnému počtu kupců, kteří už nenakoupili u Lotusu. Bezpečnostní výbava se skládala pouze z ABS a airbagu řidiče, sedadla byla tvrdá a neměla žádné komfortní nastavení a kdo poznal, co je to rozjet verzi Turbo na 250 km/h, vypráví o tom, co je to strach. Dnes jeho sláva roste, však kdo vám dnes něco tak ujetého nabídne?



Foto: Opel

10. Citroën C6

Vzducholoď filtrující každou nerovnost pod koly tiché limuzíny. Pohodlí dosahovalo vrcholu, že i francouzský prezident požíval C6 ke služebnímu korzování po své zemi. Vzduchový podvozek nestačil na odvrácení konce výroby podivně tvarovaného auta, dnes je z kdysi nechtěného Citroënu stále více ceněná rarita a hezké kusy jsou stále dražší.



Foto: Citroën

11. Tatra T700

Když se Tatra 700 v roce 1996 představila, byl to skoro vtip - vedle tehdy už běžně dostupných konkurentů od Audi, BMW a Mercedesu neměl sedan z Příboru co nabídnout. Motor až za veleváženou posádkou nezajímal skoro nikoho krom státní instituce a firmy, a tak poslední český luxus skončil krátce poté, co začal. T700 uzavřela historii automobilové manufaktury, která fungovala od roku 1897 s ostudou, dnes je ale ceněnou raritou. Za nejlepší kousky se zajímavou historií se platí miliony.



Foto: Tatra

Mirek Mazal