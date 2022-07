Auto uprchlého vůdce Talibánu bylo po 21 letech objeveno pod zemí, výrobce se jím chlubit asi nebude

Je to fascinující nález nejen kvůli tomu, že jde o součást historie, kterou 21 let nikdo neviděl, ale i kvůli kondici samotného auta, které bylo v roce 2001 zakopáno pod zem. Vypadá totiž velmi době, automobilka ale bude raději, když se objev přejde s minimem zmínek o ní.

V roce 1997 překonala Toyota Corolla Volkswagen Beetle a stala se vůbec nejlépe prodávaným vozem v historii lidstva. Japonská automobilka nicméně následně nesložila ruce v klín, místo toho poslala na trh další čtyři generace. Loni tak značka dosáhla mezníku 50 milionů prodaných kusů, který nejspíše již nikdy nebude překonán. Stačí si jen uvědomit, že druhý Golf v roce 2019 dosáhl na metu 35 milionů registrací. Od té doby však spíše ztrácí, nové generace nejsou přijímány tak příznivě a nejde o tak globální model.

Vraťme se ale zpět k japonskému vozu. Konkrétně pak k jeho sedmé generaci, která byla pod interním označením E100 představena v roce 1997. Oproti předchůdci šlo o větší a tedy i těžší vůz, který nicméně dostal do vínku lepší aerodynamiku. Zároveň byla jeho karoserie poskládána z menšího množství jednotlivých panelů, což ponížilo výrobní náklady. Navýšena nicméně byla tuhost, přičemž vývojový šéf Akihiko Saito se ani netajil svými úmysly stvořit jakýsi malý Lexus.

Jak se následně ukázalo, tento záměr byl alespoň ideově splněn. Corolla totiž zvenčí hodně připomínala Lexus ES300. Na rozdíl od předchůdce pak bylo možné hned na první pohled identifikovat, zda jde o holý základ nebo vrcholné úrovně výbavy, neboť značka jednotlivé stupně odlišila jak luxusními prvky uvnitř, tak třeba specifickými nárazníky. Vše pak ještě okořenila neskutečnou kvalitou, třeba ve Velké Británii tak byla Corolla E100 nejspolehlivějším vozem čtyři roky po sobě.

Právě díky kombinaci všech těchto vlastností se sedmá generace stala v mnoha zemích tou vůbec nejpopulárnější. Palce nahoru ji dával i celý arabský svět, mimo jiné proto, že se začala montovat také v Pákistánu. V této zemi se pak dokonce prodávala tak dobře, že až do roku 2001 překonávala kombinované registrace Hondy Civic a City, což byly její největší rivalové. Díky tomu do Pákistánu nikdy nedorazila osmá generace, místo toho byla na trh uvedena až ta devátá.

Důvodem, proč se nicméně Toyotě Corolla E100 věnujeme, je jeden konkrétní kousek, a sice bílý kombík, který od roku 2001 nikdo neviděl, protože byl pohřben hluboko do země. Nyní byl objeven a po jednadvaceti letech vykopán. A později zamíří do Národního afghánského muzea v Kábulu. Zajímavé totiž není ani tak auto samo jako spíše jeho majitel, kterým byl Amir-ul-Momineen Mullah Muhammad Umar Mujahid, tedy zakladatel a vůbec první vůdce Talibánu. Nechvalně proslulý muž přímo s tímto kombíkem v roce 2001 po americké invazi uprchl z Kandaháru do Zábulu.

Jelikož bylo známo, v jakém voze Umar uprchl, musela Toyota zmizet, aby jej neprozradila. Obalena plasty byla proto zakopána pod zem s tím, že by mohla být použita později. Někdejší vůdce Talibánu přitom v daný moment předal prakticky veškeré své pravomoci a skrýval se v malém hliněném domku, jen pár kroků od amerických základen. Vojáci jej ovšem nikdy neobjevili, přestože dokonce obydlí jednou prohledali. Neobjevili tehdy vchod do tajné místnosti, kde se Umar nacházel.

Talibán zamlčel nejen to, že již není jeho skutečným vůdcem, ale dokonce i jeho smrt v roce 2013. Ještě po následující dvě léta jej totiž hnutí spojovalo s oficiálními rozkazy. Z toho důvodu se ztratily i informace o jeho hrobu. Ten byl ale nově též nalezen, přičemž souběžně s tím vyšla najevo i lokace vozu. Došlo tedy na jeho „exhumování“, přičemž pod zemí mělo dojít k jedinému poškození, a to jednoho z venkovních zpětných zrcátek.

Sama Toyota se nicméně tímto důkazem naprosté spolehlivosti asi příliš chlubit nebude, ostatně v roce 2015 asistovala při vyšetřování, během nějž chtěli americké síly zjistit, jak je možné, že Talibánu se povedlo nakoupit tak velké množství aut japonské značky. Nic konkrétního však objeveno nebylo. Toyota tak jen konstatovala, že neprodává své vozy teroristům, ovšem nemá jak zabránit, aby si se k nim dostaly přes prostředníky.

Anas Haqqani:



A person traveled in this car,who recorded the most amazing events in history.He relied on Almighty,led an unequal war against dozens of invading countries & won.The memorial of late Amir-ul-Momineen Mullah Muhammad Umar Mujahid should be kept in National Museum. pic.twitter.com/MGkYpyvTyW