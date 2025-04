Auto ve stylu slavné Škody, na kterém se podílela Lada i Porsche, nikdo nechce. I když takových existuje jen hrstka před 4 hodinami | Petr Prokopec

Foto: Alpha Cars & Motorcycles

V posledních letech se stalo skoro pravidlem, že sebevětší nesmysl, který kdysi vznikl v omezeném počtu, dnes přitahuje pozornost sběratelů už kvůli své vzácnosti. Tohle Bohse-Lada-Porsche je zjevně výjimkou.

V 80. letech minulého století založil Johann Bohse karosárnu nesoucí jeho příjmení. Hned první kreací zvanou Euro-Star se postaral o pozornost nejen domácího tisku, neboť Volkswagen Golf první generace přepracoval na pozoruhodný kabriolet. Inspirací mu byly americké plážové buggyny, po jejichž vzoru vůz neměl ani dveře, ani střechu - obojí si nicméně klientela mohla pořídit za příplatek, načež se Euro-Star stal praktičtějším vozem, který šlo využívat i v jiných než slunečních dnech.

Společnost Bohse Automobilbau ovšem Golf jakožto základ využila jen u prvních třiceti aut, než se z finančních důvodů přesunula k ruské Ladě. Klasický žigulík i díky tříprostorové karoserii ostatně posloužil jejím záměrům i technicky lépe. Postup konverze pak byl vskutku svérázný - Němci sovětskému vozu odřízli střechu a následně přes jeho zbytek nasadili celoplastový výlisek. Zároveň přihodili také dva oblouky, z nichž jeden sloužil jako rám čelního okna, které chránily posádku při převrácení.

Konverze postavená na bázi Lady byla úspěšnější, celkově se prodalo zhruba 200 kusů. U své další kreace tak již Bohse automaticky směřoval do Ruska, kde si jako základ vzal modernější model Samara. Také u něj došlo na otevření kabiny slunci, ovšem trochu odlišným způsobem. Němci totiž přední část vozu ponechali nedotčenou a úřadovat začali hlavně za středovým sloupkem. Za něj se totiž nastěhovala jak plátěná stahovací střecha, tak menší nákladová plocha.

Pod názvem Safari Fun, který nechtěně, ale trefně odkazuje i na dnes slavnou Škodu Felicia Fun, se tak skrývala podobná kombinace sedanu, kabrioletu a pick-upu. Jakkoli onu korbu nešlo zatížit třeba europaletou, která by se jednak na danou plochu nevešla, jednak by jí poté promáčkla - šlo totiž o jinak koncipované víko standardního zavazadelníku. Samotný soft-top ale již byl plně funkční a nasazoval se s pomocí zipů a patentů. Mimo to se Samara dočkala ještě neobvyklého střešního otvoru, jehož kryt bylo možné demontovat.

Ve srovnání s předchozí kreací se zlepšila kvalita úprav, stejně jako se vůz mohl pochlubit zajímavější technikou. Na vývoji 1,5litrového čtyřválcového motoru doplněného dvoukomorovým karburátorem totiž spolupracovalo Porsche, s jehož pomocí se výkon motoru dostal na 74 koní. O zrovna sportovní agregát se tedy nejednalo, ve srovnání se 60 koňmi předchozí jedna-dvojky, jíž užíval Euro-Star, se výraznou měrou zlepšila jak dynamika, tak spotřeba vozu.

Bohse celkově vyrobil jen asi dva tisíce exemplářů kabriolet/pick-upu, přičemž jeden po delší dobu stál v Belgii. V roce 2022 se ovšem dostal do Spojených států, kde jej od té doby zkouší prodat společnost AlphaCars & Motorcycles, jak si všimli kolegové z Carscoops. Protože je ale přepracovaná Samara nabízena za 28 995 dolarů neboli za asi 640 tisíc korun, vůz s originálním lakem a grafickými polepy zatím nikdo nechce. Inu, je to trochu nesmysl a ne každý nesmysl nutně láká sběratele... automobilových nesmyslů.

Zdroj: Carscoops

Petr Prokopec

