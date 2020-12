Automobilka umí téměř z ničeho postavit novou, 18 let nevyráběnou ikonu, účtuje si majlant před hodinou | Petr Miler

Představte si, že byste dnes vyrazili do dealerství BMW a poručili si novou M3 E46. Nesmysl? U BMW možná, pokud ale budete mít alespoň „papíry” ke Skylinu GT-R, Nissan ho umí vyrobit znovu.

Nissan v posledních letech neprožívá zrovna šťastné období. Po vyštvání svého dlouholetého šéfa Carlose Ghosna se marně hledá a víra v budoucnost automobilky je dnes tak malá, že hodnota celé firmy na burze nevyrovná ani některé čínské elektrické start-upy vyrábějící pár tisíc aut za rok, pokud alespoň to. Nissan je přitom i nyní jednou z největších automobilek světa produkující miliony nových automobilů každých dvanáct měsíců.

Akcionáři tak pomalu jen přepočítávají ztráty, fanoušci značky ale mají i důvod tleskat. Její sportovní a tuningová divize Nismo totiž už v roce 2017 zahájila výrobu řadu nových komponentů na legendární modely minulosti. A nyní projekt dotáhla tak daleko, že umí postavit znovu prakticky úplně celá auta.

Svou pozornost zaměřila na nejikoničtější stroje ze své produkce posledních dekád, Skyliny GT-R generací R32, R33 a R34. Její návratu do dokonalého stavu říká renovace, neboť primárně jde o renovace a zcela nově vyrobené vozy by nedostala do provozu kvůli jejich nehomologovatelnosti dle současných pravidel. Na dotaz ale firma uvedla, že škála nově vyrobitelných komponentů je už tak široká, že v extrémním případě umí vrátit život třeba i totálně shořelému vozu. Zvládne jej tedy postavit i prakticky z ničeho, stačí mít doklady, které to ospravedlní. O něčem takovém slýcháme od nezávislých firem zaměřených na renovace někdejších skvostů, u velké automobilky je to zcela výjimečné.

Problém pro Japonce není skutečně nic, jak ostatně dokládají i záběry renovace jednoho Skylinu GT-R R32 níže. Vozy jsou rozebrány pomalu na prvočástice a všechny komponenty jsou podle situace buď zrenovovány nebo nahrazeny jinými. Může jít o cokoli od částí karoserie až po celý motor, nově tedy může být postaven i legendární 2,6litrový přeplňovaný šestiválec RB26DETT, který Nissan používal do roku 2002. Zamířil pod kapotu všech tří zmíněných generací - u modelů R32 a R33 šlo o takřka úplně identickou jednotku, jež se v novější iteraci lišila pouze jiným pohonem olejové pumpy, což zabraňovalo jejímu selhání ve vyšších otáčkách. Na rozsáhlejší modifikace došlo ve chvíli, kdy na trh mířila generace R34.

Je to skutečně legenda mezi legendami. Výkon agregátu sice papírově činil „jen” 280 koní, šlo ale spíše než o realitu o formální následek gentlemanské dohodě japonských výrobců. Reálně na všechna čtyři kola těchto aut mířilo přes pěti- nebo šestistupňový manuál zhruba 330 kobyl. Většina agregátů pak nakonec nezůstala ani na třech stovkách koní, ale zamířila klidně i násobně výše - výkon bylo možné poslat i za hranici 1 000 koní bez nutnosti výměny většiny vnitřních komponentů. Odtud se také bere jeho sláva.

Zpět ale k oněm renovacím, které je vskutku komplexní. Po rozebrání vozu na díly je zjištěn stav karoserie pomocí 3D-měření, které může následovat oprava libovolné části. Automobilka dále ověří torzní tuhost a případně provede další modifikace. Je-li vše v pořádku následuje provedení nové ochrany proti korozi, osazení „kastle” nově vyvinutými komponenty omezujícími vibrace, samozřejmě lakování a následné „nastrojení”.

Při něm opět může být vyměněno, co bude třeba - od brzdového systému a podvozku, přes elektroniku, převodovku, rozvodovku, zmíněný motor až po celý interiér. Ten v případě výměny dostane nové materiály plnící aktuální protipožární standardy, neboť stoprocentní originalita už ze strany Nissanu není žádoucí, jsou to prostě původní díly připravované s moderními materiály. Pokud na čemkoli původním bude majitel trvat, je to možné, ale v takovém případě dojde opravdu jen na opravy původních součástí, což nezní až tak zajímavě - pokud tedy chcete s takovým autem jezdit a ne jej jen skladovat jako relikvii.

Na závěr, aby to opravdu bylo jako při dobové výrobě, firma provede sérii jízdních testů a teprve následně stavbu dokončí, auto naleští a předá majiteli. Je to skoro splněný sen, vyjde ale pořádně draho. Proces zdokumentovaný na fotkách přišel majitele na 45 milionů yenů, tedy 9,4 milionu Kč. A to byla použita řada původních dílů. Pokud byste opravdu chtěli nový-nenový Skyline GT-R, odhaduje Nissan cenu i na několikanásobek zmíněné sumy, tedy na desítky milionů Kč. To už je síla, jde ale holt v řadě ohledů o kusovou ruční práci na něčem, co už se dávno sériově nevyrábí.

Nissan umí dnes vyrobit na Skyliny GT-R tolik dílů, že je umí postavit prakticky od nuly. Na fotkách vidíme rozsáhlou renovaci generace R32, která použila část původních a část nových komponentů. Majitele vyšla na 9,4 milionu Kč. Foto: Nissan

Petr Miler