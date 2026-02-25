Automobilový valach českého původu se po drsné službě proměnil v „luxusní nářadí” s bizarním jménem za víc než 9 milionů
Petr ProkopecPříběh tohoto auta je tak svérázný, jak jen může být, i proto jsme ho ale nemohli nechat být. Původně pracovní nástroj od Land Roveru používaný prý v Česku se v zámoří dočkal zcela nového luxusního života, který mu budou závidět nejen jiná auta stejného ražení.
před 3 hodinami | Petr Prokopec
Paul von Hindenburg byl velmi kontroverzní postavou německých i evropských dějin. A jméno po něm dostala i vzducholoď, která se tragicky zřítila při jednom z největších a rozhodně neslavnějších neštěstí svého druhu, při kterém zemřelo 36 lidí. To asi nejsou asociace, o které byste stáli, pokud byste někomu něco chtěli prodat. Hindenburg ale rozhodně zní jako Helderburg, což je nepochybně uměle vytvořené jméno americké společnost specializující se na renovace Land Roverů Defender.
Nevíme, jestli firma takto chtěla působit, i když v dnešní době... No, nechme toho a pojďme se raději věnovat jejímu nejnovějšímu dílu, které bylo pojmenováno neméně kontroverzně Vesper. Pravda, původně je to večernice, to nezní nijak zle, jenže v posledních letech toto jméno proslulo hlavně ve spojení s postavou z bondovek, jejíchž charakter je též značně diskutabilní. Helderburg Veper tedy očividně provokuje už svým jménem, a to jsme teprve na začátku příběhu.
Nová kreace Helderburgu je totiž svérázná sama o sobě. Jejím základem se totiž stal Land Rover Defender 110, který měl v 90. letech minulého století používat architekt Lukáš Varga při opravě rodinného sídla, které zdědil po zesnulém otci, a to v České republice. Tak to alespoň tvrdí americká firma - možná si to vymyslela podobně jako svoje jméno a nenapadlo, jí, že se ve všem budou vrtat Češi, kteří sice pár Lukášů Vargů znají, ale žádný z nich do tohoto případu nezapadá. Tím ale neříkáme, že se to nestalo, toto jméno je ostatně četnější na Slovensku. A pochopitelně, nevíme vše, když si zítra budete s Land Roverem renovovat sídlo, také to vědě nebudeme, i kdybyste se jmenovali Vesper von Hindenburg...
Tak zase zpátky k původnímu příběhu. Přímo tento Defender měl sloužit při tahání kamenů a jiného stavebního materiálu, k čemuž na jednu stranu byl stvořen, na tu druhou se ale dá předpokládat, že tím jeho stav značce utrpěl. Po pár letech tak neměl mít daleko ke šrotu, přesto se v tomto stavu dostal za velkou louži, kde jej potkal docela jiný osud. Nový majitel žijící v Big Sky v Montaně se jej totiž rozhodl udělat z něj nevlastního sourozence svého Bentley Flying Spur, tedy pro změnu symbolu luxusu.
Vzniklo tak auto, které Helderburg označuje za „luxusní nářadí”. Jeho venkovní modifikace nejsou až tak rozsáhlé, kromě odlišné kapoty motoru, pod kterou se skrývá 3,5litrový turbodiesel, totiž došlo pouze na exkluzivní lak Dark Sapphire Blue. Ten pod zamračeným nebem působí jako černá, zatímco po vysvitnutí slunka spíše zmodrá. Aby pohled na vůz nic nekazilo, Helderburg demontoval a posléze znovu namontoval každý panel karoserie s nulovou tolerancí k nekonzistenci u jednotlivých spár.
Víc se toho změnilo uvnitř, kam se nastěhovalo hnědé kožené čalounění jak z nabídky divize Mulliner. Potažena jím byla nejen přední a zadní řada sedadel, ale také lavice v nákladovém prostoru. Ten ale prý nadále pojmou velkou spoustu palivového dřeva. Zda v něm ale bude převáženo, je otázkou. Pokud však ano, před novým majitelem z fleku sejmeme větší klobouk, než jaké jsou v Montaně typické.
Kromě odlišného čalounění došlo také na instalaci řady kovových dekorů, samotná architektura kabiny a palubní desky však zůstala nezměněna. Podobně jako palubní přístroje, které v záplavě luxusu a vedle nově instalované dotykové obrazovky působí pozoruhodně archaicky. Za celou stavbu včetně dárcovského vozu pak klient zaplatil 448 700 dolarů, tedy asi 9,2 milionu korun. O něčem takovém se mu při stavebních pracích v Česku asi nesnilo...
Tento Land Rover Defender měl kdysi v Česku převážet kamení a téměř se při tom oddělat. Nově se však v zámoří dočkal výrazných úprav, a to hlavně uvnitř. Teď je to luxusní nářadí za víc než 9 milionů korun. Foto: Helderburg, tiskové materiály
Zdroj: Helderburg
