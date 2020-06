Blázen přejel USA v autě z půjčovny pod 26 hodin. Přidal mu nádrže, jel až 263 km/h dnes | Petr Prokopec

Pro některé je to hrdina, pro jiné šílenec. Názor si udělejte sami, jeho čas je ale nový rekord, přičemž se o něj postaral zcela sám s náklady pouhých 71 380 Kč.

Z hlediska překonávání rychlostních rekordů jsou Spojené státy všechno možné, jen ne zemí zaslíbenou. Opatření přijatá proti šíření koronaviru ale vyprázdnila silnice a nepokoje, které vypukly po smrti George Floyda, též zaměstnávají policisty. Využívá toho stále více nadšenců a tím posledním z nich je Fred Ashmore. Ten aktuálně pokořil ten největší z rekordů - úplně sám přejel z východního pobřeží na západní za pouhých 25 hodin a 55 minut. A co více, učinil tak v autě z půjčovny.

Celý příběh zní jako šílená pohádka s dobrým koncem, pročež se nelze divit mnoha médiím, že Freda častují nepříliš lichotivými přezdívkami. Na Drive Tribu založeném Jeremy Clarksonem, Richardem Hammondem a Jamesem Mayem se dokonce objevil článek, že Ashmore přejel celé státy bez jediné zkušenosti a s nulovou přípravou, to ale není tak úplné pravda. Čtyřiačtyřicetiletý Američan mezi auty vyrostl a jízdám mezi oběma pobřežími se věnuje již několik let.

Fred je přitom znám svým poněkud neortodoxním přístupem, neboť spojuje ryzí nadšení s minimálním rozpočtem. Kupříkladu před dvěma lety instaloval do Fordu Galaxie z roku 1963 obří 707litrovou nádrž, aby následně se spolujezdcem absolvoval cestu z Los Angeles do New Yorku bez jediné zastávky. Podobně si pak počínal letos, kdy se rozhodl, že pokoří veškeré dosavadní rekordy v rámci závodu Cannonball Run. Půjčil si tedy Mustang, z něj vyndal sedadla či rezervu a na jejich místo namontoval dodatečné nádrže.

Díky svému otci, který odstartoval automobilový byznys před mnoha dekádami, má Fred s opravami a úpravami aut nemalé zkušenosti. Proto dokázal bez problémů propojit tři extra nádrže s tou původní, přičemž pro pohon dodatečné palivové pumpy využil palubní zásuvku na zapalovač. Ovem ani tak by mu pohonné hmoty na celou cestu nestačily a proto byl v její půli připraven tým s doprovodným pick-upem, který mu během pouhých osmi minut dotankoval 568 litrů benzinu.

Vyjma doprovodného týmu měl Fred k dispozici laserovou rušičku i detektor radarů, stejně jako rádio, se kterým komunikoval s řidiči kamionů, které žádal, aby mu uhnuli z cesty. „Řekl bych, že mě měli za policistu ve stíhacím vozidle, jinak by neuhnuli,“ uvádí nový držitel rekordu, jenž svou pouť odstartoval v šest ráno pacifického času v New Yorku a do cíle v Los Angeles dorazil následujícího dne ve 4:55 východního času.

Kromě oné zastávky na tankování stavěl Fred pouze jednou, a to na zhruba 25 minut v rámci inspekce při vstupu do Kalifornie. Nicméně když potřeboval na záchod, využil lahve od energy drinků, kterými se po celou dobu napájel. V cíli pak vymontoval veškeré dodatečné nádrže a Mustang vrátil s několika malými extra dírami, které byly zapotřebí na protažení hadic. Jak ovšem dodává, půjčovna si toho ani nevšimla.

Je samozřejmě otázkou, zda nadšenec nebude onou firmou nyní popotahován za poškození zapůjčeného vozu. To ale nejspíše bude jen malá daň za slávu, třebaže trochu pochybnou. My pak jen dodáme, že průměrná rychlost vozu činila 174 km/h, přičemž maximálně jel Fred 256 km/h. Většího tempa prý Mustang nebyl schopen. „A kdokoliv vám bude tvrdit opak, lže,“ dodává.

Zmínit pak už jen můžeme, že celá trasa měřila 4 515 kilometrů, přičemž její absolvování vyšlo Freda na pouhé tři tisíce dolarů (71 380 Kč). V to je přitom započítáno jak zapůjčení vozu, tak veškeré palivo a náklady na úpravu. Ve srovnání s předchozími počiny, kdy závodníci do svých aut investovali stovky tisíc korun jen za nezbytné úpravy a někdy měli po ruce i leteckou podporu, jde o pakatel, jenž z celého příběhu dělá něco neuvěřitelného. Ani by nás tak nepřekvapil zájem Hollywoodu.

Fred Ashmore si půjčil Ford Mustang GT, se kterým následně překonal Spojené státy za necelých šestadvacet hodin

Zdroj: Fred Ashmore@Facebook

Petr Prokopec