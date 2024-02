BMW potají vyvíjelo nástupce odpískaného sporťáku i8, nakonec ho ale zařízlo též před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: BMW

Uvážíme-li, co nakonec dostalo zelenou místo něj, je to docela tragický obrázek současného uvažování mnichovské automobilky. Tohle auto by prodejní tabulky jistě nedrtilo, při použití té správné techniky z něj ale mohla být legenda. Z XM je leda ostuda.

Ošklivé, otylé a nechtěné, těmito slovy jsme před pár dny častovali BMW XM, když si jej na paškál vzal jeden dubajský úpravce. Jsou to „ošklivá slovíčka” a věřte nám, že takové věci neříkáme rádi. Ale co lze na adresu tohoto mastodonta poznamenat, když vypadá tak, jak vypadá, extrémním výkonem ani pořádně nemaskuje svou šílenou hmotnost a ve výsledku se při své ceně ani pořádně neprodává? Před realitou nemíníme zavírat oči.

XM absurdně dorazilo na trh jako první samostatný produkční model sportovní (anebo marketingové?) divize M od dob legendární M1, což zní skoro jako sarkasmus, když jde o skoro 2,8tunové SUV. Přitom stačilo málo a vše se mohlo vyvinout docela jiným směrem, jak nyní prozradil šéfdesignér automobilky Domagoj Dukec.

Podle něj firma nejprve pracovala na docela jiném samostatném stroji divize M, modelu zvaném (aspoň pracovně) I16, který by se stal nejen ideovým nástupcem M1, ale i náhradou za odpískanou a popravdě nepříliš žádanou ani povedenou i8. Ta sice přišla s tou správnou koncepcí a snad i zajímavým designem, s tříválcovým hybridním pohonem ale nikdy nemohla vzít nadšence u srdce. Jakým směrem by v tomto ohledu zamířila I16, nevíme, designově ale působí ještě zajímavěji.

Dukec totiž zveřejnil oficiální ilustrace a rendery sportovního kupé, od nějž se měla odvíjet sériová verze. Auto zjevně vychází z poněkud ujetého konceptu Vision M Next z roku 2019, vzhled ale posílá do přijatelných mezí. Vůz tak vzhledově funguje jak coby moderní stroj, tak coby reinterpretace zmíněné M1. A řekli bychom, že nevypadá vůbec špatně. Dukec navíc upřesňuje, že designový vývoj kompletního auta (tedy i interiéru, který nevidíme) proběhl velmi rychle, stalo se tak za méně než 12 měsíců. A ani vdechnutí života sériovému vozu vy nebylo složité, neboť BMW by se podrželo použití karbonového monokokou z i8. I když tedy vůz přesvědčivě mířil směrem k produkci, automobilka ho nakonec zařízla též. A pandemie Covidu v tom mohla hrát roli.

„Zatímco jsme tlačili na to, aby se auto vyrábělo, svět se v roce 2020 změnil. A tak práce na projektu musely být bohužel zastaveny,” říká dnes poněkud smutně Domagoj D. Přesto neztrácí naději, podle něj vždy čeká za rohem něco nového. Že by to ovšem byla další interpretace původní M1, v to snad ani nedoufáme. Naopak příchod dalšího z otylých SUV á la XM nelze nikdy vyloučit...

BMW M1 a i8 mohly dostat docela zajímavého nástupce, říkal si I16. Nakonec z něj nezbylo víc než tyto malůvky. Foto: BMW

Petr Miler

