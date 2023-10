Britové nacpali do nejpraktičtějšího VW vůbec nejsilnější TDI historie, 6,0 V12 navíc spojili s manuálem před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Audi

Tohle je vážně extrémní projekt ve všech směrech. Však proč se držet při zemi, když můžete vzít vůz, který se zpočátku prodával jen se čtyřválci, přidat mu nejsilnější TDI historie a k dvanáctiválci přihodit i ruční řazení, které se k němu oficiálně nikdy nenabízelo. Roky trvající projekt právě finišuje.

V roce 2010 představil Volkswagen první generaci svého vůbec prvního pick-upu. Název Amarok v inuitské mytologii odkazuje na vlčí božstvo, s pomocí latinských jazyků jej pak lze přeložit jako „milovníka kamenů“. Německá automobilka tím chtěla odkázat na terénní schopnosti vozu, s tím nicméně příliš nekorespondovala úvodní nabídka motorů. VW totiž pod relativně dlouhou přední kapotu napěchoval pouze dvoulitrové čtyřválce. S těmi pak bylo spojeno maximálně 179 koní, které produkoval dvakrát přeplňovaný turbodiesel.

Na změnu došlo až s příchodem faceliftu v roce 2017, kdy se Němci poměrně překvapivě rozhodli pro upsizing. Implementace třílitrového šestiválce TDI ovšem měla své opodstatnění, a to nikoli pouze v dosavadní kritice zákazníků. Měnit se totiž začala metodika měření spotřeby, přičemž nový systém WLTP měl více reflektovat skutečný svět. Rázem se tak ukázalo, že s malými agregáty ve velkých vozech je spojena nízká spotřeba jen v laboratorním prostředí. A to i přesto, že 3,0 TDI ve vrcholné formě produkoval až 272 koní.

Součástí faceliftu ovšem nebyl jen příchod většího motoru. VW také na většině evropských trhů ukončil nabídku varianty Single Cab, která počítá jen s jedním párem dveří a jednou řadou sedadel. Důvodem byly mizivé prodeje, takové provedení totiž díky delší korbě schopné pobrat dvě europalety místo jedné vyhovovalo pouze živnostníkům. Pro většinu těch drobných byl však Amarok příliš drahý a ve finále i jednoúčelový. Spíše než po pick-upu tak sahali po dodávkách, jakkoli mezi osobními auty jsou právě pick-upy vrcholem praktičnosti.

Právě na facelift verze Single Cab se dnes zaměříme, a to v souvislosti s projektem britské firmy Darkside Developments. Ta proslula instalací dieselových motorů do čehokoli, co má čtyři kola, přičemž povětšinou mění menší jednotky za větší a výkonnější. Nejinak tomu bylo také v tomto případě, ve srovnání s předchozími kreacemi ovšem Britové vystoupali na zcela jinou úroveň. Dvoulitrový benzinový čtyřválec totiž nahradili šestilitrovým dvanáctiválcovým turbodieselem z Audi Q7 V12 TDI.

Projekt zabral firmě dlouhé dva roky, přičemž stále ještě není úplně hotový konce. To ale není až tak divné, neboť nakonec nezůstalo jen u motorových škatulat. I když totiž dvanáctiválec byl dříve spárován pouze s automatickou převodovkou, pod kapotou Amaroku je spojen s manuálem. Ten veškerý výkon přenáší pouze na zadní kola. O ladění agregátu zatím nepadlo ani slovo, něco takového ale není potřeba - s 500 koňmi a 1 000 Nm jde o dodnes nejsilnější TDI historie a nejsilnější diesel kdy nabízený v sériovém osobním voze.

Jsme zvědavi na jízdní dynamiku, o tu ale nejspíše šlo spíše až ve druhém sledu. Prioritou byla zábava za volantem, i proto onen manuál a pohon zadních kol. Daná koncepce byla zvolena i proto, aby v motorovém prostoru bylo na objemnější jednotku více místa. Britové přitom agregát i vůz digitálně změřili, aby již dopředu měli jistotu, že jejich konverze neskončí někde uprostřed. Upravena musela být bezpečnostní přepážka oddělující motor od kabiny, stejně jako přední náprava.

Na další informace v rámci tohoto projektu jsme zvědavi, stejně jako na první jízdu. Aktuálně už jen dodáme, že oním manuálem je šestistupňová převodovka BorgWarner T56, kterou svého času používal i Dodge Viper. Díky tomu by jí vysoký točivý moment neměl roztrhat na kusy. Jistotu nicméně budeme mít až poté, co u Darkside Developments poprvé pořádně zašlápnou plynový pedál.

Amarok první generace byl oficiálně k mání pouze se čtyřválci či šestiválci. Do jeho motorového prostoru se ale evidentně vejde i šestilitrová jednotka V12 TDI z Audi Q7, jak ostatně dokázala britská firma Darkside Developments. Foto: Volkswagen

Zdroj: Darkside Developments

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.